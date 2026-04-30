أكسيوس: القادة العسكريون سيطلعون ترامب اليوم على خيارات عسكرية بشأن إيران

كتب : وكالات

08:39 ص 30/04/2026

دونالد ترامب

قال مصدر، إن القادة العسكريين سيطلعون الرئيس الأمريكي اليوم على خيارات عسكرية جديدة بشأن إيران، وفقا لما نقله
موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليون الخميس.

ولفت المصدر إلى أنه من المقرر أن يتلقى الرئيس ترامب يوم الخميس إحاطة عن خطط جديدة لإجراءات عسكرية محتملة في إيران من قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، ومن المتوقع أن يحضر رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين الإحاطة.

ونقل الموقع عن المصدر قوله، إن القيادة المركزية الأمريكية أعدت خطة لموجة ضربات قصيرة وقوية على إيران، من المرجح أن تشمل أهدافا للبنية التحتية.

وبحسب أكسيوس، فإن هذه الإحاطة تشير إلى أن ترامب ينظر جديا في العودة إلى عمليات قتالية واسعة، إما في محاولة لكسر الجمود في المفاوضات، أو لتنفيذ ضربة حاسمة قبل إنهاء الحرب.

وقال المصدر، إنه من المتوقع عرض خطة أخرى على ترامب تتركز على السيطرة على جزء من مضيق هرمز لإعادة فتحه، مشيرا إلى أن العملية المحتملة للسيطرة على جزء من مضيق هرمز قد تشمل قوات برية.

ونقل أكسيوس أيضا عن مصدرين، أن ترامب يعتبر الحصار أداة ضغط رئيسية لكنه قد يلجأ للخيار العسكري إذا استمرت إيران في الرفض.

في السياق ذاته، قال ترامب عبر تروث سوشال، إن استطلاع رأي لهارفارد-هاريس أظهر أغلبية قوية تؤيدني بشأن وقف البرنامج النووي الإيراني، إذ نشر رابطا يقود إلى رسم له مرفق بعبارة "العاصفة قادمة ولا يمكن لأحد إيقاف ما هو قادم".

وتكثف باكستان، برئاسة شهباز شريف، جهودها لدفع إيران والولايات المتحدة إلى العودة إلى مفاوضات غير مباشرة في إسلام آباد، بعد توقف الجولة الثانية المحتملة إثر رفض إيران الشروط الأمريكية والصيغة المباشرة للحوار، وسط تأكيد وزير الخارجية محمد إسحاق دار على أن باكستان تسهل المباحثات وتحث على إجراء حوار منتج يفضي إلى وقف إطلاق النار واستقرار إقليمي.

وحتى الآن تواصل إيران التعبير عن موقف متحفظ، وترفض الانخراط في مفاوضات مباشرة مع واشنطن، وتربط أي تقدم سياسي برفع ملموس للحصار والضغط الاقتصادي، بينما تظهر الإدارة الأمريكية استعدادا لدراسة حزمة تفاوضية جديدة تبقي على مراقبة البرنامج النووي والصاروخي الإيراني، في مقابل تخفيف جزئي للعقوبات أو تخفيف الحصار على موانئها، وفقا لروسيا اليوم.

