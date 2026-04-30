بعد غياب القائد.. هل يغيّر معتمد جمال خطة مباراة القمة؟

يواصل نادي الزمالك تحضيراته المكثفة لمواجهة النادي الأهلي، في لقاء حاسم ضمن مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز، وسط تحديات فنية أبرزها غياب القائد عمر جابر بداعي الإصابة.

خيارات فنية لتعويض الغياب

يدرس الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال عدة حلول لتعويض هذا الغياب المؤثر، حيث يُعد الدفع بـمحمد إبراهيم في الجبهة اليمنى أحد أبرز الخيارات المطروحة، لمنح الفريق توازنًا هجوميًا ودعمًا في التحولات.

تغيير محتمل في طريقة اللعب

كما يفكر الجهاز الفني في تعديل النهج التكتيكي، من خلال الاعتماد على خطة 3-4-3، عبر إعادة محمد إسماعيل إلى خط الدفاع، بجوار محمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد، لتأمين الخط الخلفي ومنح حرية أكبر للأطراف في التقدم.

الزمالك يتصدر جدول الدوري

ويدخل الزمالك المباراة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ما يجعل القمة مواجهة حاسمة قد تعيد رسم ملامح المنافسة على اللقب.