الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
22:00

كريستال بالاس

كرة اليد

الأهلي

- -
17:00

النادي الأوليمبى

بعد غياب القائد.. هل يغيّر معتمد جمال خطة مباراة القمة؟

كتب : محمد خيري

08:00 ص 30/04/2026

الزمالك وبيراميدز

يواصل نادي الزمالك تحضيراته المكثفة لمواجهة النادي الأهلي، في لقاء حاسم ضمن مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز، وسط تحديات فنية أبرزها غياب القائد عمر جابر بداعي الإصابة.

خيارات فنية لتعويض الغياب

يدرس الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال عدة حلول لتعويض هذا الغياب المؤثر، حيث يُعد الدفع بـمحمد إبراهيم في الجبهة اليمنى أحد أبرز الخيارات المطروحة، لمنح الفريق توازنًا هجوميًا ودعمًا في التحولات.

تغيير محتمل في طريقة اللعب

كما يفكر الجهاز الفني في تعديل النهج التكتيكي، من خلال الاعتماد على خطة 3-4-3، عبر إعادة محمد إسماعيل إلى خط الدفاع، بجوار محمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد، لتأمين الخط الخلفي ومنح حرية أكبر للأطراف في التقدم.

الزمالك يتصدر جدول الدوري

ويدخل الزمالك المباراة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ما يجعل القمة مواجهة حاسمة قد تعيد رسم ملامح المنافسة على اللقب.

سر في مطبخك.. توابل تحمي القلب من آثار السكري
تحذير من غرفة السياحة بشأن الحج 2026
الشبكة والحضانة والطلاق.. أبرز ملامح قانون الأسرة للمسيحيين بعد موافقة
أكسيوس: القيادة الوسطى الأمريكية أعدت خطة لموجة ضربات قوية على إيران
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 30-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"