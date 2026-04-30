الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
22:00

كريستال بالاس

كرة اليد

الأهلي

- -
17:00

النادي الأوليمبى

أكثر من الضعف.. مقارنة بين الأهلي والزمالك تسويقيا قبل القمة

كتب : هند عواد

08:00 ص 30/04/2026

الأهلي والزمالك (1)

تقام القمة 132 بين الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء غدا الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي القمة متصدرا لجدول ترتيب الدري المصري الممتاز، برصيد 50 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

مقارنة بين الأهلي والزمالك قبل القمة

يتفوق الأهلي في القيمة التسويقية للنادي، إذ تبلغ 37.5 مليون يورو، مقابل 15.28 مليون يورو للزمالك، بينما يتفوق الأبيض في متوسط أعمار اللاعبين (25.9) مقابل 28.4 للأهلي، وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت".

ويضم الأهلي في صفوفه 21 لاعبا دوليا مقابل 14 لاعبا للزمالك، ويلعب في الأبيض 9 لاعبين من المنتخبات شباب مقابل 3 لاعبين للأهلي.

ويبلغ عدد اللاعبين الأجانب في صفوف الأهلي 5 لاعبين، بينما يضم الزمالك 8 لاعبين محترفين.

هل نشرب الماء عند العطش فقط؟ طبيب يرد على الجدل حول "نظام الطيبات"
هل نشرب الماء عند العطش فقط؟ طبيب يرد على الجدل حول "نظام الطيبات"
مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي مفاجأة بخصوص مشاركة زيزو في مباراة القمة
مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي مفاجأة بخصوص مشاركة زيزو في مباراة القمة

أول رد من نقابة الموسيقيين تجاه التصرف الغير لائق من أمير عيد- خاص
أول رد من نقابة الموسيقيين تجاه التصرف الغير لائق من أمير عيد- خاص
نص مشروع قانون التأمينات والمعاشات قبل مناقشته بالبرلمان
نص مشروع قانون التأمينات والمعاشات قبل مناقشته بالبرلمان
تحذير من غرفة السياحة بشأن الحج 2026
تحذير من غرفة السياحة بشأن الحج 2026

* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"