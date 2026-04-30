أكثر من الضعف.. مقارنة بين الأهلي والزمالك تسويقيا قبل القمة

تقام القمة 132 بين الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء غدا الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي القمة متصدرا لجدول ترتيب الدري المصري الممتاز، برصيد 50 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

مقارنة بين الأهلي والزمالك قبل القمة

يتفوق الأهلي في القيمة التسويقية للنادي، إذ تبلغ 37.5 مليون يورو، مقابل 15.28 مليون يورو للزمالك، بينما يتفوق الأبيض في متوسط أعمار اللاعبين (25.9) مقابل 28.4 للأهلي، وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت".

ويضم الأهلي في صفوفه 21 لاعبا دوليا مقابل 14 لاعبا للزمالك، ويلعب في الأبيض 9 لاعبين من المنتخبات شباب مقابل 3 لاعبين للأهلي.

ويبلغ عدد اللاعبين الأجانب في صفوف الأهلي 5 لاعبين، بينما يضم الزمالك 8 لاعبين محترفين.

اقرأ أيضًا:

