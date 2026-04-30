إعلان

ترامب: العاصفة قادمة ولا يمكن لأحد إيقاف ما هو قادم

كتب : وكالات

08:28 ص 30/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عبر منصة "تروث سوشيال"، رابطا يقود إلى رسم له مرفق بعبارة "العاصفة قادمة ولا يمكن لأحد إيقاف ما هو قادم".

وقال ترامب في منشوراته اليوم عبر تروث سوشيال، إن استطلاع رأي لهارفارد-هاريس أظهر أغلبية قوية تؤيده بشأن وقف البرنامج النووي الإيراني.

يأتي ذلك، بينما تحدثت مصادر عن أن القادة العسكريين سيقدمون اليوم خططا لترامب، تشمل خيارات عسكرية جديدة في إيران.

ونقل "أكسيوس" عن مصدر قوله، إنه يتوقع عرض خطة أخرى على ترامب تتركز على السيطرة على جزء من مضيق هرمز لإعادة فتحه، وأن العملية المحتملة للسيطرة على جزء من مضيق هرمز قد تشمل قوات برية.

في غضون ذلك، تترنح الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان في محاولة لإنقاذ وقف إطلاق النار الهش، وسط تقارير عن تجهيزات أمريكية لضربة عسكرية واسعة قد تؤدي لتجدد الحرب في الشرق الأوسط.

في المقابل تظهر طهران مرونة محدودة لإعادة فتح مضيق هرمز، وتتمسك بشروطها، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار مبكر ومفاجآت وغياب.. كيف يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي؟
رياضة محلية

قرار مبكر ومفاجآت وغياب.. كيف يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الخميس
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الخميس

الشبكة والحضانة والطلاق.. أبرز ملامح قانون الأسرة للمسيحيين بعد موافقة
أخبار مصر

الشبكة والحضانة والطلاق.. أبرز ملامح قانون الأسرة للمسيحيين بعد موافقة
رياح وأتربة وأمطار.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس حتى الثلاثاء المقبل
أخبار مصر

رياح وأتربة وأمطار.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس حتى الثلاثاء المقبل
هل نشرب الماء عند العطش فقط؟ طبيب يرد على الجدل حول "نظام الطيبات"
نصائح طبية

هل نشرب الماء عند العطش فقط؟ طبيب يرد على الجدل حول "نظام الطيبات"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"