أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، حظر إقامة كافة المسرحيات والحفلات الفنية ومراسم الأعراس خلال فترة "عيد الفطر المبارك" وحتى إشعار آخر.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي كإجراء احترازي يهدف إلى "الحد من التجمعات الكبيرة" وتعزيز متطلبات الأمن والسلامة العامة في هذه المرحلة الدقيقة.

تعزيز التدابير الوقائية

ذكرت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن هذا المنع يأتي "في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد والمنطقة"، وضمن المتابعة المستمرة للمستجدات الأمنية.

وأكد البيان حرص الوزارة على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بما يُسهم في "الحفاظ على أمن المجتمع وسلامة المواطنين والمقيمين"، ورفع قدرة الجهات المعنية على التعامل الفوري مع أي طارئ فرضته الظروف الحالية.

تحذير من المساءلة القانونية

أهابت "الداخلية الكويتية" بالجميع ضرورة الالتزام التام بهذه التعليمات والتعاون مع الجهات المختصة، مشددة على أن أي مخالفة لهذه الإجراءات ستُعرّض مرتكبيها لـ "المساءلة القانونية". كما دعت الوزارة الجميع إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة، حفاظا على "أمن البلاد واستقرارها" في ظل هذه التحديات.

يأتي هذا القرار في ظل أجواء شديدة التوتر تشهدها "منطقة الخليج"، خاصة بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، ما جعل الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تداعيات عسكرية ميدانية.