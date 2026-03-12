إعلان

عتاب على التدخين بنهار رمضان .. الداخلية تكشف ملابسات خناقة العباسية المثيرة

كتب : رمضان يونس

03:48 م 12/03/2026

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على القائم على التصوير والنشر بالسب ومحاولة التعدى عليه بالضرب اعتراضا منه على قيامه بالتدخين بنهار شهر رمضان حال تواجدهما بمنطقة العباسية بالقاهرة.

تحريات البحث الجنائي، أكدت من الفحص عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، و حددت هوية القائم على النشر "مقيم بمحافظة شمال سيناء"، وبسؤاله أفاد أنه بتاريخ 8 الجارى قام أحد الأشخاص بالتعدى عليه بالسب والشتم بألفاظ خارجة ومحاولة التعدى عليه بالضرب عقب معاتبته له لقيامه بالتدخين على النحو الوارد بمقطع الفيديو.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من إلقاء القبض على مرتكب الواقعة مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية. وتولت النيابة التحقيق.

