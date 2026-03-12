نشر المرشد الإيراني الجديد مجبتى خامنئي، رسالته الأولى منذ الإعلان عن اختياره خلفًا لوالده علي خامنئي الذي اغتيل في اليوم الأول من اندلاع الحرب على إيران أواخر فبراير الماضي.

وقال خامنئي في تدوينات نشرها حسابه على إكس، الذي يتابعه وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية وشخصيات رسمية، إنه علم باختباره مرشدًا لإيران "من خلال التلفزيون الإيراني الرسمي".

وأضاف: "بالنسبة لي، الجلوس في مكان كان مقر جلوس اثنين من القادة العظام، الإمام الخميني الكبير والمرحوم خامنئي، أمر صعب جدًا".

وأشار مجتبى إلى أنه عاين جثمان والده الراحل، متابعًا: "ما رأيته كان كجبل من الصلابة... لقد أثارت بصيرة وحكمة الشعب الإيراني العظيم في الحدث الأخير، إلى جانب ثباته وشجاعته وحضوره، إعجاب الأصدقاء وذهول الأعداء".

ووجه مجتبى حديثه إلى الإيرانيين قائلًا: "أنتم أيها الشعب كنتم من قاد البلاد وضمانتم قوتها.. إرادة جماهير الشعب هي استمرار الدفاع الفعال والمُسبب للندم لدى العدو.. وبالتأكيد يجب الاستمرار في استخدام أداة إغلاق مضيق هرمز".

ولفت إلى أنه "بالنسبة لفتح جبهات أخرى، التي لدى العدو خبرة محدودة فيها وسيكون شديد التأثر بها، فقد أُجريت دراسات حول ذلك، وسيتم تفعيلها في حال استمرار الوضع الحربي ومع مراعاة المصالح".

واعتبر أن "محور المقاومة أفضل أصدقائنا، وجبهة المقاومة جزء لا يتجزأ من قيم الثورة الإسلامية".

ولفت المرشد الإيراني إلى أن بلاده أفشلت مساعي تقسيمها، مضيفًا: "تمت مهاجمتنا من قواعد العدو في دول الجوار ونحن مجبرون على الرد".

وذكر مجتبى "نؤمن بالصداقة مع دول الجوار لكننا مجبرون على استمرار استهداف القواعد الأمريكية فيها"، مشددا على أن القوات الإيرانية لا تستهدف سوى القواعد الأمريكية في المنطقة.

وجاء في بيان المرشد الإيراني الجديد أن إيران "لن تتوانى عن الانتقام للجرائم التي ارتكبها العدو لا سيما جريمة مدرسة ميناب".