وقعت شركة السويدي للتنمية الصناعية عقدً مع مجموعة شركات نيوهوب مصر، التابعة لمجموعة New Hope Liuhe العالمية، لإنشاء مصنع جديد لإنتاج أعلاف الدواجن والأسماك داخل مجمع السويدي الصناعي بمدينة العاشر من رمضان "اندستريا العاشر"، بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 ألف طن سنويًا.

وقام بتوقيع العقد المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، وشاو ون، المدير الاقليمي لمجموعة شركات نيوهوب في الشرق الاوسط، وذلك بحضور قيادات الشركتين، وفق بيان للشركة اليوم.

وأكد شاو ون أن هذه الخطوة تمثل بداية شراكة واعدة بين الجانبين، تمهيدًا لمزيد من الاستثمارات وفرص التعاون في المستقبل.

وأضاف أن مصنع نيوهوب المقرر إنشاؤه بمجمع السويدي الصناعي بمدينة العاشر من رمضان سيعتمد على أحدث التقنيات، ليصبح أحد المصانع المتقدمة في مجال تصنيع الأعلاف، ومن المتوقع أن يمثل إضافة نوعية بارزة في مجمع السويدي الصناعي.

وقال أحمد السويدي إن توسع مجموعة نيوهوب في مصر يعكس الثقة المتزايدة للشركات العالمية في قدرة السوق المصري على استيعاب استثمارات صناعية مختلفة.

وأشار إلى أن السويدي للتنمية الصناعية لا تكتفي بتطوير الأراضي الصناعية، بل تعمل على بناء بيئة صناعية متكاملة تتيح للمستثمرين البدء في الإنتاج والتوسع بكفاءة، من خلال بنية تحتية متطورة وخدمات تشغيلية تدعم نمو الصناعات وتعزز قدرتها التنافسية إقليميًا وعالميًا.

استثمارات الشركة في مصر

وتبلغ استثمارات الشركة في مصر حاليًا نحو 2.7 مليار جنيه، من خلال أربعة مصانع لإنتاج الأعلاف إلى جانب شركة متخصصة في تفريخ الكتاكيت، فيما يصل حجم مبيعاتها في السوق المصري إلى نحو 800 ألف طن سنويًا خلال عام 2025.

ويمثل المصنع الجديد داخل مجمع السويدي الصناعي المصنع الخامس للمجموعة في مصر، حيث يقام على مساحة 34 ألف متر مربع لإنتاج أعلاف الدواجن وأعلاف الأسماك، بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 ألف طن سنويًا.

.من المتوقع تخصيص نحو 50 ألف طن سنويًا للتصدير إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز من دور مصر كمركز إنتاج وتصدير إقليمي في قطاع الصناعات الغذائية.

كما يوفر المشروع نحو 500 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة عبر سلاسل الإمداد والخدمات المرتبطة بالصناع