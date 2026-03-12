قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عنتر عبد الوهاب، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، في واقعة اتهامه بابتزاز طالبين بصور وفيديوهات خادشة على مواقع التواصل الاجتماعي كونه أنشأ حسابًا على "فيسبوك" باسم فتاة بغرض ايقاع الأطفال في فخ النصب.

وأمرت المحكمة بمحو الرسائل والصور ومقاطع الفيديو المرئية الخاصة بالطفلين، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عنتر عبد الوهاب دولاتي، وعضوية المستشارين إبراهيم محمد أمين،و أنس يسري إبراهيم وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 111 لسنة 2026 جنايات بولاق والمقيدة برقم 7 لسنة 2026 كلي جنوب الجيزة، أن "عبد الناصر.إ"، 50 عامًا، هدد المجني عليهما الطفلين "ش"، "أ" بإفشاء أمور مخدشة بالشرف وهي صور ومقاطع مرئية عارية لهما والتي تحصل عليها بغير رضاهما، بغرض تحويل مبالغ مالية لحسابه وذلك نظير عدم نشر المقاطع والصور.

وتابعت النيابة العامة أن المتهم "عبد الناصر"، تعمد إزعاج الطفلين على مواقع التواصل الاجتماعي بالصور ومقاطع الفيديو العارية، وأذاع تلك الفيديوهات والصور بغير رضاهما. ، بغرض إرسال له أموال.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهم تعدى على القيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما الطفلين، بأن أنشأ حسابًا وهمية على "الفيسبوك" مُدعيًا انه فتاة بهدف الابتزاز.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الطالبين و اللذين أكدا أن المتهم "عبد الناصر" تحصل على صور ومقاطع فيديو لهما كونه أوهمها أنه أنثى، وبعد أن تحصل على الفيديوهات هددهما بنشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي إن لم ينصاعا لأوامره وهي إرساله له مبالغ مالية نظير عدم نشر تلك المقاطع.

وأحال المستشار أسامة أبو الخير المحامي العام الأول المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة والتي ادانته بالسجن المشدد 10 سنوات، لما ارتكبه بحق الطفلين.