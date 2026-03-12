أول قرار من معتمد جمال بعد خسارة الزمالك أمام إنبي في الدوري

أثار الإعلامي أحمد شوبير حالة من الجدل بعد كشفه تفاصيل نظام تحديد بطل الدوري المصري الممتاز في المرحلة الحاسمة من المسابقة، وذلك عقب خسارة نادي الزمالك أمام إنبي، أمس في الجولة الأخيرة للدوري، وهو ما أعاد المنافسة على اللقب للاشتعال من جديد.

وأوضح شوبير، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن الفرق الأربعة الأولى في جدول الترتيب حاليًا، وهي: نادي الزمالك، بيراميدز، النادي الأهلي، وسيراميكا كليوباترا، ستخوض جميعها آخر مباراتين في الدوري دون حصول أي فريق على “باي”، وذلك لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

نظام قرعة الدوري لتحديد البطل

وأضاف أن المواجهات المباشرة بين الفرق الكبرى ستكون ضمن مرحلة “دوري السبعة الكبار”، التي ستحدد بطل المسابقة، مؤكدًا أنه لن تكون هناك قرعة موجهة، ما يعني إمكانية مواجهة الفرق الكبرى لبعضها البعض منذ الأسابيع الأولى من المرحلة الحاسمة.

الأهلي يطلب حكام أجانب

وفي سياق متصل، كشف شوبير أن النادي الأهلي تقدم بطلب رسمي لاستقدام حكام أجانب لإدارة مباراتيه المرتقبتين أمام نادي الزمالك وبيراميدز. وأشار إلى أن رابطة الأندية أبلغت الاتحاد المصري لكرة القدم بالطلب، وقامت بإرساله رسميًا للنظر فيه.

وأكد شوبير أن الأهلي هو النادي الوحيد حتى الآن الذي تقدم بطلب رسمي للاستعانة بحكام أجانب في هذه المرحلة من البطولة.

كما أوضح أن منافسات “دوري السبعة الكبار” ستنتهي قبل مرحلة صراع الهبوط بنحو 8 أيام، على أن تبدأ مباريات الحسم مباشرة بعد فترة التوقف الدولي، وتحديدًا مع الأسبوع الأول من شهر مايو.