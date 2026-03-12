مباريات الأمس
"لم نكن في أفضل حالة".. أول تعليق من معتمد جمال بعد هزيمة الزمالك في الدوري اليوم

كتب : نهي خورشيد

01:03 ص 12/03/2026

معتمد جمال

أكد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مواجهة فريق إنبي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز كانت صعبة على الفريقين، مشيراً إلى أن المباراة لم تشهد الكثير من الفرص على المرمى.

وقال جمال في تصريحات للمؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب اللقاء: "كنت أعلم أنه إذا تأخرنا في التسجيل فسنعاني وكان لابد من استغلال أي فرصة كما أن إنبي كانت له ركلتا جزاء وفرص من كرات ثابتة والزمالك لم يكن في أفضل حال خلال اللقاء".

وأضاف: "الملعب كان صعباً للغاية وانتشار اللاعبين في وسط الملعب تسبب في بطء بناء الهجمات وهناك أكثر من لاعب لم يكن موفقاً اليوم، ولدي أكثر من لاعب قادر على اللعب في مركز 6".

وعو خطط الفريق المستقبلية، أكد معتمد جمال: "سنغلق ملف مباريات الدوري مؤقتاً للتركيز على مباراة أوتوهو الكونغولي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية".

وأوضح جمال تفاصيل بعض القرارات التكتيكية: "كنت أفكر في الدفع بشيكو بانزا لكنه يحتاج لمساحات أكثر ومن المحتمل أن يخسر الكرة مرة أو مرتين، وبيزيرا لم يكن في أفضل حال لكنه يمتلك مهارات تساعد على توصيل اللاعبين للمرمى".

واختتم حديثه قائلاً:"حاولنا تعديل موعد مباراة إنبي بسبب لقاء الكونفدرالية لكن طلبنا تم رفضه، وهذا ليس مبرراً وعلينا التركيز على المباريات المقبلة لتحقيق النتائج المطلوبة".

