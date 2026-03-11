وافق أعلى كيان دفاعي في رومانيا على طلب أمريكي لزيادة استخدامها للقواعد الأمريكية للمساعدة في حرب إيران.

ووافقت رومانيا على السماح للولايات المتحدة قريبا بالاستفادة بشكل أكبر من القواعد العسكرية الرومانية، خاصة لنشر طائرات للتزود بالوقود في الجو، بالإضافة إلى أنظمة الرادار ومعدات اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ووافق المجلس الأعلى للدفاع والبرلمان في رومانيا على الطلب الأمريكي اليوم الأربعاء.

وأكد الرئيس الروماني، نيكوشور دان، أن المعدات التي سيتم نشرها ذات طابع دفاعي فقط.

وأضاف دان أن نظام الأقمار الاصطناعية مخصص لدعم درع الدفاع الصاروخي الأمريكي، الموجود في قاعدة ديفيسيلو جنوب رومانيا منذ عام 2016.

وقالت الولايات المتحدة إنه تم إنشاء هذا الدرع الصاروخي خصيصا للتصدي للصواريخ الإيرانية.

ولم يتم في البداية الكشف عن عدد الطائرات أو المعدات العسكرية التي ستنشرها الولايات المتحدة في رومانيا.

يذكر أن رومانيا عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ عام 2004.