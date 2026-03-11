مباريات الأمس
مصدر يكشف حقيقة استقالة المدير الرياضي للأهلي من منصبه

كتب : مصراوي

10:52 ص 11/03/2026

محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة استقالة محمد يوسف المدير الرياضي للنادي، من منصبه، بعد إبعاده عن ملف الفريق الأول.

حقيقة استقالة المدير الرياضي للأهلي من منصبه

قال المصدر: "محمد يوسف لم يتقدم باستقالته من منصب المدير الرياضي وما قيل في الساعات الماضية عن هذا الأمر عار تماما من الصحة".

وأشار المصدر إلى أن المدير الرياضي مستمرا في عمله، ويباشره بشكل طبيعي، وذلك بالإشراف على قطاع الناشئين والأكاديميات والكرة النسائية بالنادي بجانب نادي دلفي.

واختتم المصدر: "منذ فترة وبالتحديد بعد تعيين ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، تم إبعاد يوسف عن ملف الفريق الأول وبالتالي فهو يركز في ملفات أخرى مكلف بها من جانب الخطيب".

3 قرارات حاسمة من محمود الخطيب

في سياق متصل، أعلن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، 3 قرارات حاسمة بعد خسارة الفريق من طلائع الجيش، بنتيجة 2-1.

وتضمنت قرارات الخطيب، بدء ياسين منصور نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ عضو المجلس، في تقييم جميع العاملين بقطاع الكرة وإداراته ومسئوليه وأجهزته الفنية والإدارية والطبية، وإعادة هيكلة القطاع على مستوى الفريق الأول والناشئين والكرة النسائية والأكاديميات، بما يتوافق مع طموحات النادي وجماهيره خلال المرحلة القادمة.

