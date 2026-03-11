يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة إنبي، مساء اليوم الأربعاء، في لقاء مؤجل من الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز.

وانتهت مباريات الجولة الـ21 والأخيرة من الدور الأول من الدوري المصري الممتاز، على أن تُقام قرعة الدور الثاني من الدوري غدًا الخميس.

الزمالك ضد إنبي

تقام مباراة الزمالك وإنبي في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الوصيف و6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث.

مواجهات الزمالك وإنبي

يتفوق الزمالك على إنبي في تاريخ المواجهات بينهما، إذ التقى الفريقان في 44 مباراة، فاز الزمالك في 23 لقاء، مقابل 9 مواجهات لصالح إنبي، وانتهت 12 مباراة بالتعادل.

ناصر منسي وكهربا ينتظران رقمًا جديدًا

يتصدر عمرو زكي "البلدوزر"، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، قائمة هدافي مباريات الزمالك وإنبي، برصيد 5 أهداف، وفي المركز الثاني يأتي يوسف أوباما، لاعب الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، فيما يتساوى كهربا لاعب إنبي وناصر منسي لاعب الزمالك في المركز الثالث بـ3 أهداف لكل منهما.

وفي حال تسجيل كهربا أو ناصر منسي هدفين، سيتساوى أحدهما مع عمرو زكي في صدارة هدافي مباريات الزمالك وإنبي.

