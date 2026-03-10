مباريات الأمس
فيريرا يتحدث عن تراجع نتائج الزمالك بعد رحيله.. واللاعب الذي يستحق اللعب في أوروبا

كتب : محمد خيري

11:59 ص 10/03/2026 تعديل في 12:04 م
تحدث البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عن تجربته مع الفريق خلال بداية الموسم الجاري، مؤكدًا أنه لم يعد يركز على تلك الفترة رغم قناعته بأنه قدم عملًا جيدًا في ظل ظروف صعبة.

وقال فيريرا، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت، إن مرحلة تدريبه للزمالك أصبحت جزءًا من الماضي بالنسبة له، مضيفًا: "أنا أنظر إلى الأمام الآن، وإذا تحدثت عن تلك الفترة فسأقول إننا عملنا في ظروف معقدة وبذلنا أقصى ما لدينا".

وأوضح المدرب البلجيكي أن الفريق كان يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لعدة أسابيع خلال فترة قيادته، مشيرًا إلى أن نتائج الفريق تراجعت بعد رحيله عن تدريب الفريق في أكتوبر الماضي.

وأضاف فيريرا أن الجهاز الفني قدم أداءً جيدًا رغم التحديات التي واجهها في تلك المرحلة، مؤكدًا أنه يركز حاليًا على مسيرته المهنية، متمنيًا التوفيق لنادي الزمالك في الفترة المقبلة.

أحمد شريف يستحق اللعب في أوروبا

وعن اللاعبين المصريين القادرين على الاحتراف في أوروبا، أكد فيريرا أن الكرة المصرية تمتلك العديد من المواهب التي تستحق خوض تجربة الاحتراف في الدوريات الأوروبية، مشددًا على أن نجاح اللاعب هناك يتطلب الانضباط والقدرة على التأقلم مع طبيعة كرة القدم الأوروبية.

وضرب المدرب البلجيكي مثالًا بأحد لاعبي الزمالك، وهو أحمد شريف، مؤكدًا أنه لاعب موهوب للغاية، واستغرق بعض الوقت للتأقلم مع الفريق بعد انضمامه من نادٍ صغير، لكنه يمتلك الإمكانات التي تؤهله للاحتراف في أوروبا مستقبلًا.

