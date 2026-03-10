مباريات الأمس
"فين الشارة".. هجوم قوي من جماهير الأهلي على محمد الشناوي بعد الهزيمة أمام طلائع الجيش

كتب : يوسف محمد

01:38 ص 10/03/2026 تعديل في 01:42 ص
وجهت جماهير النادي الأهلي، انتقادات قوية لمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق، بعد نهاية مباراة طلائع الجيش، التي جمعت بين الفريقين أمس بالدوري المصري.

وشهدت مباراة النادي الأهلي أمام طلائع الجيش أمس، غضب كبير من قبل الجماهير الحمراء، بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام الجيش بهدفين مقابل هدف واحد.

انتقادات جماهير الأهلي للشناوي

ورددت جماهير المارد الأحمر التي تواجدت في مدرجات الكلية الحربية، هتافات قوية لمحمد الشناوي، جاء كالتالي: "يا شناوي فين الشارة، انت القائد أدينا أمارة".

كما وجهت الجماهير رسالة قوية للاعبي الفريق بعد الهزيمة أمام الجيش، جاءت كالتالي: "يا الدوري يا الرحيل النادي الأهلي كبير".

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري موسم 2025-2026، برصيد 40 نقطة جمعهم من 20 مباراة بالمسابقة.

ويستعد المارد الأحمر لخوض مباراة هامة خلال الفترة المقبلة، حيث سيلاقي نظيره الترجي التونسي يوم 15 مارس المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف المارد الأحمر نظيره الترجي التونسي، يوم 21 من الشهر ذاته على ستاد "القاهرة الدولي"، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

"بعد الهزيمة من الجيش".. اجتماع مرتقب بين الخطيب وياس توروب

"مركز شباب".. انتقادات قوية من إبراهيم سعيد للاعبي الأهلي بعد الهزيمة من طلائع الجيش

الأهلي وطلائع الجيش الدوري المصري محمد الشناوي

