ملخص شوط الزمالك وبيراميدز الأول في قمة الدوري المصري

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على حساب نظيره بيراميدز، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ20 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وبهذا الفوز رفع نادي الزمالك رصيده من النقاط إلى 40 نقطة، في صدارة ترتيب الدوري المصري "دري نايل"، فيما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة رقم 37 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وجاء تشكيل الزمالك للقاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : محمود بنتايك، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد ومحمد إبراهيم

خط الوسط : محمد شحاتة، محمد السيد وأحمد فتوح

خط الهجوم : ناصر منسي، خوان بيزيرا وعبد الله السعيد

وفي المقابل يدخل بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي، أحمد سامي، محمد الشيبي وكريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي، مهند لاشين ووليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي، محمود زلاكة وأحمد عاطف قطة

أبرز أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 2: تسديدة قوية من محمد شحاتة لاعب بيراميدز تصطدم بالقائم الأيمن لبيراميدز

الدقيقة 3: تسديدة قوية من محمود زلاكا لاعب بيراميدز ولكنها تمر أعلى مرمى الزمالك

الدقيقة 4: تسديدة قوية من وليد الكارتي لاعب بيراميدز ولكن محمد صبحي يتصدى

الدقيقة 10: تسديدة قوية من أحمد عاطف قطة لاعب بيراميدز لكن كرته تمر بجوار القائم

الدقيقة 15: توقف المباراة لعلاج كريم حافظ لاعب بيراميدز

الدقيقة 18: فرصة الأول تضيع من الزمالك بعد انفراد تام لخوان بيزيرا ولكنه يسددها سهلة في يد أحمد الشناوي حارس بيراميدز

الدقيقة 25: سيطرة على الكرة في منتصف الملعب من لاعبي بيراميدز

الدقيقة 28: محاولة من محمود زلاكا لاعب بيراميدز ولكن دفاع الزمالك يبعد الكرة

الدقيقة 34: عرضية من كريم حافظ لاعب بيراميدز يبعدها دفاع نادي الزمالك

الدقيقة 38: عرضية من لاعب بيراميدز ولكنها تمر دون خطورة على مرمى الزمالك

الدقيقة 42: فرصة خطيرة مهدرة من نادي الزمالك، بعد انفراد ناصر منسي بالمرمى ولكنه يسدد الكرة خارج المرمى

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع

الدقيقة 1+45: ناصر منسي يهدر إنفراد تام أمام مرمى بيراميدز

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 52: تسديدة قوية من أحمد فتوح يتصدى لها أحمد الشناوي

الدقيقة 58: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح الزمالك

الدقيقة 60: حسام عبد المجيد يسجل الهدف الأول للزمالك من علامة الجزاء

الدقيقة 65: تسديدة قوية من محمد الشيبي لاعب بيراميدز يتصدى لها محمد صبحي حارس الزمالك

الدقيقة 66: تسديدة من خوان بيزيرا لاعب الزمالك يتصدى لها حارس مرمى بيراميدز

الدقيقة 73: تسديدة من بيزيرا يمسكها أحمد الشناوي حارس بيراميدز بسهولة

الدقيقة 77: عرضية من محمد الشيبي لاعب بيراميدز يمسكها محمد صبحي حارس الزمالك بسهولة

الدقيقة 86: تسديدة قوية من إيفرتون لاعب بيراميدز

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 5+90: نهاية المباراة