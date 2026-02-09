مباريات الأمس
إعلان

"خلاص بالله عليك".. أبوالمعاطي زكي ينهار من البكاء: عشت مرار أنا وعيالي ومراتي - (فيديو)

كتب : أحمد العش

09:28 م 09/02/2026

أبوالمعاطي زكي

كتب – أحمد العش:

قال الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي، إنه لا يمانع النقد أو الملاحظات حول برنامجه أو أسلوبه، لكنه لا يقبل السخرية من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن هذا جانب من شخصيته واحترامه العميق للدين، وأنه منذ فترة الأزمة كان دائمًا يبدأ برامجه بالبسملة والصلاة على النبي.

وأضاف "زكي" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة"، أن الانتقادات الشخصية لم تؤثر عليه أبدًا، مشيرًا إلى أنه لم يرد على أي هجوم بطريقة هجومية، بل يركز على عمله وجودة برامجه، معتبراً أن الأداء المهني هو الرد الحقيقي وليس الكلام.

وتطرق أبو المعاطي زكي، إلى موقفه مع الإعلامي إسلام صادق، موضحًا أنه بالرغم من الانتقادات التي وجهها له في بعض الحلقات، إلا أنه لا يحمل ضغينة، قائلاً: إنه يكتفي أحيانًا بعمل "بلوك" لمن يسيء إليه، دون الانتقام، مؤكدًا أن الصبر والانضباط أهم من أي رد فعل سلبي.

وكشف الإعلامي الرياضي، جانبًا من حياته الشخصية وتجربته في التعامل مع الضغوط النفسية، موضحًا صعوبة إدارة الحياة الأسرية والمهنية في الوقت ذاته، لا سيما أثناء متابعة العلاج النفسي لأحد أفراد أسرته، إذ كان يحرص على تهيئة الأمان والطمأنينة داخل المنزل وتوفير الخصوصية والحماية لأطفاله، حتى لا يتأثروا بأي ضغوط خارجية أو تدخلات غير مرغوبة.

وأشار أيضًا إلى أهمية الخصوصية الرقمية، موضحًا أنه حرص على استخدام أرقام هواتف بديلة لحماية أفراد أسرته من أي مضايقات أو اختراقات، مشددًا على أنه يتعامل مع الأمور الشخصية بحكمة ويترك حلها لصاحب الأمر دون تصعيد أو مواجهة مفتوحة.

واختتم الإعلامي أبو المعاطي زكي حديثه بالتأكيد على أن تعامله مع الانتقادات يعتمد على ضبط النفس والانضباط المهني، قائلاً: "أنا لا أصالح ولا أخاصم، أترك الأمر لصاحبه وأركز على عملي، لأن الأداء والجودة هما الرد الحقيقي".

أبو المعاطي زكي مجدي الجلاد أسئلة حرجة

