انتقد الإعلامي أحمد سالم عدم انعكاس التراجع الكبير في سعر صرف الدولار على أسعار السلع في الأسواق المصرية، رغم أن هذا التراجع وصل إلى نسبة 10%.

وأشار خلال برنامجه "كلمة أخيرة" على شاشة "ON"، إلى أن سعر الدولار انخفض من 52 جنيهًا عام 2025 إلى أقل من 46 جنيهًا مع بداية العام الجاري، لكن هذا الانخفاض الملحوظ لم يترجم إلى أي تخفيضات ملموسة للمستهلك.

ونوه سالم إلى التناقض الواضح في سلوك بعض المستوردين والتجار، الذين كانوا يبررون أي ارتفاع سابق في الأسواء بارتفاع سعر الدولار، لكنهم الآن لا يقدمون أي تفسير لاستمرار الأسعار عند مستوياتها المرتفعة رغم انخفاض الدولار.

وأضاف أن هذا الموقف يفتح الباب للتساؤل حول مدى استغلال "حجة الدولار" لتحقيق أرباح غير مبررة على حساب المستهلك.

وأشار إلى أن قطاع السيارات يمثل حالة خاصة، حيث أعلنت بعض الوكالات عن تخفيضات، لكن التساؤل يظل قائمًا: هل هذه التخفيضات حقيقية وتعكس انخفاض تكلفة الاستيراد، أم هي مجرد تكتيك تسويقي لتحفيز المبيعات في سوق يشهد تباطؤاً؟.

وأشار سالم إلى أن انخفاض سعر الدولار في تعاملات اليوم الاثنين 9 فبراير 2026، وفقاً لآخر تحديث للبنوك، يزيد من أهمية هذا السؤال ويجعل مطلب شفافية التسعير أكثر إلحاحًا.