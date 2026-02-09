إعلان

السجن المشدد 16 عامًا لعامل قتل صديقه بزعم حيازته صورًا تخص شقيقته في أسيوط

كتب : محمود عجمي

07:42 م 09/02/2026

محكمة أسيوط (1)

أسيوط- محمود عجمي:

قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط بالسجن المشدد لمدة 16 عامًا على عامل؛ لإدانته بقتل صديقه بعدما اعتقد أن المجني عليه يحتفظ بصور وفيديوهات تخص شقيقته.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسام حمزة، وعضوية المستشارين أحمد أبو القاسم محمد ومعاذ محمود الحسيني، وأمانة سر بخيت شحاتة وطارق فارس.

وتعود وقائع القضية رقم 14561 لسنة 2025 جنايات منفلوط إلى بلاغ تلقّاه مركز شرطة منفلوط من المستشفى المركزي بوصول المجني عليه "محمد . ب . ج" (35 عامًا) مصابًا بطعنة في الرقبة وأخرى في الصدر، قبل تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي حيث تُوفي أثناء محاولة إسعافه.

وكشفت تحريات المقدم مصطفى خالد بن الوليد، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة منفلوط، أن وراء الواقعة المتهم "أبو الحسن . ر . س" (24 عامًا)، بعدما بلغته معلومات دفعتْه للاعتقاد بحيازة المجني عليه صورًا ومقاطع تخص شقيقته "هانم"، فبيّت النية وعقد العزم على التخلص منه.

وبيّنت التحريات أن المتهم استدرج صديقه يوم الواقعة مستغلًا علاقة الصداقة بينهما، وطلب مرافقته إلى إحدى القرى المجاورة. واستقلّا دراجة نارية "موتوسيكل" مملوكة للمجني عليه، وأثناء سيرهما في طريق فرعي بعيد عن أعين المارّة، استلّ المتهم سلاحًا أبيض "سكين" من بين طيات ملابسه واعتدى عليه، مُحدثًا الإصابات التي أودت بحياته.

كما أظهرت التحريات أن المتهم استولى عقب الجريمة على الدراجة النارية والهاتف المحمول وبطاقة الرقم القومي الخاصة بالمجني عليه، ثم فرّ هاربًا.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت قوة من وحدة مباحث مركز شرطة منفلوط من ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقرّ بارتكاب الواقعة.

