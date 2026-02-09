إعلان

تحرك عاجل من البيئة لرفع المخلفات بأحد الشوارع القريبة من الأهرامات

كتب : محمد نصار

07:38 م 09/02/2026

رفع المخلفات

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بالتحرك الفوري وسرعة التعامل مع الفيديو الذي تم عرضه ببرنامج «على مسئوليتي» للإعلامى أحمد موسى، بشأن شكوى المخلفات الكائنة بشارع جمال عبدالناصر بجوار الأهرامات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخلفات.

وعلى الفور، قامت إدارة المخلفات بفرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى، بالتنسيق مع قيادات محافظة الجيزة، وهيئة النظافة والتجميل بالجيزة، وتم رفع جميع المخلفات ونقلها إلى مقلب شبرامنت من خلال معدات الحي والهيئة، حيث لا يوجد أي مخلفات بالمنطقة الآن.

وشددت الدكتورة منال عوض، على متابعة مستوى النظافة بالشوارع المحيطة بمنطقة الأهرامات، بشكل مستمر وعدم السماح بوجود أي تجمعات للقمامة، بما يتناسب مع الطابع الحضاري للمنطقة الأثرية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

منال عوض رفع المخلفات شوارع الاهرامات

