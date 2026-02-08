إعلان

رمضان 2026.. رحمة أحمد فرج تكشف عن "بوستر" شخصيتها في مسلسل "عرض وطلب"

كتب : سهيلة أسامة

11:26 ص 08/02/2026

رحمة أحمد تكشف عبر بوستر شخصيتها في مسلسل عرض وطلب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الفنانة رحمة أحمد فرج عن البوستر الفردي الخاص بشخصيتها في مسلسل "عرض وطلب"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وشاركت رحمة متابعيها البوستر عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلاله بالحجاب، وعلّقت: "عرض وطلب 2026".

ويشارك في بطولة مسلسل "عرض وطلب" نخبة من النجوم، منهم: سلمى أبو ضيف، علي صبحي، مصطفى أبو سريع، محمد حاتم، علاء مرسي، سماح أنور، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.

اقرأ أيضًا:

رمضان 2026.. ياسمين عبدالعزيز تنشر فيديو ترويجي جديد من مسلسل "وننسى اللي كان"

شقيقة هند صبري.. تعرف على دور مها نصار في مسلسل "مناعة"

رحمة أحمد فرج بوستر عرض وطلب مسلسل عرض وطلب دراما رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيران تلوّح بضرب القواعد الأمريكية في المنطقة.. ماذا ستفعل مع الدول الصديقة؟
مصراوى TV

إيران تلوّح بضرب القواعد الأمريكية في المنطقة.. ماذا ستفعل مع الدول الصديقة؟
23 صورة.. تقدم أعمال الخط الأول من القطار الكهربائي السريع
أخبار مصر

23 صورة.. تقدم أعمال الخط الأول من القطار الكهربائي السريع

صناديق التحوط تقلص رهاناتها على الذهب لأدنى مستوى في 15 أسبوعًا
اقتصاد

صناديق التحوط تقلص رهاناتها على الذهب لأدنى مستوى في 15 أسبوعًا
وسط الحيوانات.. جورجينا تستمتع بوقتها مع أولادها في الرياض
زووم

وسط الحيوانات.. جورجينا تستمتع بوقتها مع أولادها في الرياض
84 يومًا.. تفاصيل الفصل الثاني وامتحانات النقل والإعدادية والثانوية 2026
أخبار مصر

84 يومًا.. تفاصيل الفصل الثاني وامتحانات النقل والإعدادية والثانوية 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فبراير وارتفاعات الحرارة.. توضيح مهم وتحذير من الأرصاد
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟