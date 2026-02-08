رمضان 2026.. رحمة أحمد فرج تكشف عن "بوستر" شخصيتها في مسلسل "عرض وطلب"

كشفت الفنانة رحمة أحمد فرج عن البوستر الفردي الخاص بشخصيتها في مسلسل "عرض وطلب"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وشاركت رحمة متابعيها البوستر عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلاله بالحجاب، وعلّقت: "عرض وطلب 2026".

ويشارك في بطولة مسلسل "عرض وطلب" نخبة من النجوم، منهم: سلمى أبو ضيف، علي صبحي، مصطفى أبو سريع، محمد حاتم، علاء مرسي، سماح أنور، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.

اقرأ أيضًا:

رمضان 2026.. ياسمين عبدالعزيز تنشر فيديو ترويجي جديد من مسلسل "وننسى اللي كان"

شقيقة هند صبري.. تعرف على دور مها نصار في مسلسل "مناعة"