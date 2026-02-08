قصور وفلل وبيوت فاخرة.. 15 صورة لأفخم المنازل في العالم

من الفاتيكان إلى اليابان.. أغرب 5 جوازات سفر في العالم (صور)



تتميز بعض المنازل حول العالم بفخامة استثنائية تجمع بين التصميم المعماري الراقي، التشطيبات الفاخرة، والإطلالات الخلابة، بأسعار تتجاوز ملايين الدولارات.

نستعرض أبرز هذه العقارات الفاخرة حول العالم، وفقا لموقع "loveproperty".

لافين، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية

يقع قصر "لا فين" الفاخر في حي بيل إير الراقي بلوس أنجلوس، ويتميز بتصميمه المعماري العصري وواجهاته الزجاجية التي توفر إطلالات بانورامية.

عُرض العقار للبيع مقابل 118 مليون دولار، ويعد من أبرز وأفخم المنازل في المنطقة.

يمتد القصر على مساحة فدانين، ويتكون من ثلاثة طوابق تضم 12 غرفة نوم و17 حماما، إضافة إلى مرافق ترفيهية متكاملة تشمل حوض سباحة بحافة لا متناهية، ومعرض سيارات خارقة، ومنتجعا صحيا، وقاعة سينما، وجناح فاخر للضيوف وسكن مخصص للعاملين.

قصر فينيتيان، فرنسا

يتمتع قصر "فينيتيان" بواجهة فخمة تتصدرها أعمدة ضخمة وزخارف مستوحاة من الطراز التاريخي، ليعكس أسلوب الحياة الراقية بطابع فرنسي كلاسيكي، رغم تشييده الحديث عام 1990.

وطُرح القصر للبيع عبر شركة "كوت دازور سوذبيز إنترناشونال ريالتي" مقابل 120 مليون يورو، ويمتد على مساحة داخلية تقارب 3000 متر مربع، تضم تسعة أجنحة نوم و12 حماما، إضافة إلى قاعات استقبال أنيقة بأرضيات رخامية وأسقف مزخرفة، تتصل بشرفات مطلة على المسبح.

وعلى الرغم من طابعه الكلاسيكي، يواكب القصر متطلبات الحياة العصرية، إذ يضم قاعة سينما مجهزة بالكامل ونظام ذكي للتحكم بالإضاءة والصوت والتكييف والأمن، ليجمع بين فخامة الماضي وحداثة التقنيات.

فيلا سيينا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية

"فيلا سيينا" أحدث مشاريع المطور العقاري الفاخر أردي تافانجاريان، وتقع على مساحة 1.3 فدان في حي بيل إير الراقي بلوس أنجلوس.

وعُرضت الفيلا للبيع في النصف الثاني من عام 2024 عبر شركة "بيفرلي هيلز إستيتس" مقابل 177 مليون دولار، بعد تعافي سوق العقارات الفاخرة في المدينة.

القصر يبرز بواجهة تجمع بين خشب الساج والحجر، ويحتوي الداخل على طابق أرضي مفتوح يضم مساحات للمعيشة والترفيه وتناول الطعام.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمنزل نحو 35 ألف قدم مربعة، ويضم ثماني غرف نوم و25 حماما، بينما تبرز غرفة النوم الرئيسية بسقف متحرك صُمم خصيصا لمراقبة النجوم.

جزيرة بلايا فيستا، ولاية فلوريدا الأمريكية

صُمم هذا المنزل الفاخر عام 2007 على يد المصمم الفرنسي-الإيطالي جوزيف ليون، ويمتد العقار على مساحة 60 ألف قدم مربع، ويضم 11 غرفة نوم و22 حماما، مع لمسات ذهبية فاخرة تغطي معظم أنحاء المنزل.

تتميز الحمامات بتفاصيل مذهلة، مثل الجدران المزينة بالرسومات الجدارية والحوض الذهبي في حمام الضيوف الرئيسي، وحوض جاكوزي ودش مرصع بالصدف في جناح كبار الشخصيات، أما الجناح الرئيسي، يقدم إطلالات رائعة على المحيط مع وصول مباشر إلى الشرفة.

استوحى ليون تصميم المنزل من قصر فرساي، كل غرفة تعكس فخامة استثنائية، وتجاوزت تكاليف البناء والتزيين 85 مليون دولار.

مجمع كازابلانكا السكني، كيب الغربية، جنوب أفريقيا

يقع منتجع كازابلانكا على شاطئ خليج كامبس في كيب تاون، ويجمع بين الفخامة الداخلية والخارجية بفضل المصابيح الكريستالية، الأعمال الحديدية المشغولة، والتفاصيل المطلية بورق الذهب.

بُني العقار عام 2014 وعُرض للبيع في نوفمبر 2024 مقابل 35 مليون دولار، ويمتد على مساحة 33,723 قدم مربع، ويضم ثماني غرف نوم و12 حماما بأرضيات رخامية، ويبرز الجناح الرئيسي بإطلالة على المحيط وحوض سبا منحوت من الرخام.

ويحتوي المنزل على مرافق ترفيهية متكاملة، منها صالة لياقة من نوع تكنوجيم، ملعب اسكواش كامل، غرفة تدليك، وساونا تتسع لـ12 شخصا.

فلل فاخرة، دبي، الإمارات العربية المتحدة

تقع فلل مشروع "22 CARAT Palm Jumia" على الواجهة البحرية في دبي، وتتميز بالفخامة، مع تصميمات نحتية مزينة بالذهب والرخام وأرقى المفروشات العالمية.

صُممت على طراز العمارة النهضوية، مع جدران من الحجر، أعمدة كلاسيكية، شرفات مظللة، وأوان خزفية يدوية، إضافة إلى جداريات فنية وتفاصيل مطلية بالذهب والفضة في كل غرفة.

تعتبر الحمامات أبرز عناصر الفخامة، مع أرضيات وأسقف من الرخام وتشطيبات ذهبية عيار 18 قيراط، وأحواض استحمام ضخمة منحوتة من الكريستال الصخري المستورد من الأمازون، التي يصل سعر الواحدة منها إلى مليون دولار.

تبدأ أسعار الفيلات من 65 مليون درهم إماراتي، مع شاطئ خاص وإطلالات بانورامية على أفق دبي الشهير.