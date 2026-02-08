مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ريفرز يونايتد

- -
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

- -
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

- -
15:00

المصري

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

محاضرة أخيرة للاعبي الزمالك قبل التوجه لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية

كتب : محمد خيري

12:44 م 08/02/2026
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
    الزمالك

ألقى معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين ظهر اليوم، بفندق الإقامة في زامبيا، وذلك قبل التحرك إلى ملعب المباراة لمواجهة زيسكو الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام المدير الفني بشرح خطة اللعب التي سيخوض بها لقاء اليوم، وحرص على منح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل المواجهة المرتقبة أمام بطل زامبيا، كما تحدث عن نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق المنافس.

ويحل الزمالك ضيفًا على فريق زيسكو الزامبي، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الثالثة عصر اليوم الأحد، على ملعب ليفي مواناواسا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك أالزمالك وزيسكو مباراة الزمالك وزيسكو

