محاضرة أخيرة للاعبي الزمالك قبل التوجه لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية

ألقى معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين ظهر اليوم، بفندق الإقامة في زامبيا، وذلك قبل التحرك إلى ملعب المباراة لمواجهة زيسكو الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام المدير الفني بشرح خطة اللعب التي سيخوض بها لقاء اليوم، وحرص على منح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل المواجهة المرتقبة أمام بطل زامبيا، كما تحدث عن نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق المنافس.

ويحل الزمالك ضيفًا على فريق زيسكو الزامبي، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الثالثة عصر اليوم الأحد، على ملعب ليفي مواناواسا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.