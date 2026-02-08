مباريات الأمس
"لن ننساكم".. زيزو يحيي ذكرى شهداء الزمالك (صورة)

كتب : محمد عبد الهادي

12:14 م 08/02/2026
    زيزو (1)
    زيزو مع بعثة الأهلي المتجهة إلى تنزانيا
    زيزو (3)
    احتفال زيزو (2)
    زيزو (3)
    زيزو (1)
    احتفال زيزو (1)

أحيى لاعب النادي الأهلي أحمد السيد زيزو، ذكرى وفاة شهداء نادي الزمالك، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

ونشر زيزو عبر حسابه الرسمي إنستجرام صورة لشهداء جماهير نادي الزمالك بتعليق "لن ننساكم".

وتمر اليوم 2 فبراير، الذكرى الـ 11 لشهداء جماهير الزمالك في أحداث الدفاع الجوي.

في سياق متصل، يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره زيسكو يونايتد الزامبي اليوم الأحد، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية.

زيزو يحيى ذكري شهداء الزمالك

إقرأ أيضًا:
أحد ضحاياه المفضلة.. ماذا قدم محمد صلاح أمام مانشستر سيتي؟

صلاح ضد مرموش.. 7 معلومات هامة عن مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو أحمد السيد زيزو الزمالك ذكري شهداء الزمالك

