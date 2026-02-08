"لن ننساكم".. زيزو يحيي ذكرى شهداء الزمالك (صورة)

بناء على طلبه.. إمام عاشور يطير للسعودية بعد موافقة الأهلي

أحيى لاعب النادي الأهلي أحمد السيد زيزو، ذكرى وفاة شهداء نادي الزمالك، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

ونشر زيزو عبر حسابه الرسمي إنستجرام صورة لشهداء جماهير نادي الزمالك بتعليق "لن ننساكم".

وتمر اليوم 2 فبراير، الذكرى الـ 11 لشهداء جماهير الزمالك في أحداث الدفاع الجوي.

في سياق متصل، يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره زيسكو يونايتد الزامبي اليوم الأحد، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية.

