عودة الثنائي.. تغييرات في تشكيل الزمالك لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية

استقر معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة زيسكو يونايتد الزامبي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفًا على زيسكو، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الثالثة عصر اليوم الأحد، على ملعب ليفي مواناواسا، وذلك في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وسوف تشهد مباراة اليوم وجود تعديلات من جانب معتمد جمال المدير الفني للفريق، على التشكيل الذي بدأ به مواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري، حيث سيتم الدفع بالثنائي حسام عبد المجيد ومحمد شحاتة بدلًا من السيد أسامة وأحمد حمدي.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام زيسكو

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد إبراهيم – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – أحمد خضري

خط الوسط: محمد إسماعيل – محمد شحاتة – آدم كايد

خط الهجوم: أحمد شريف – ناصر منسي – عدي الدباغ