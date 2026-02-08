مباريات الأمس
لقاء الصعود.. موعد مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية والقناة الناقلة

كتب : محمد خيري

10:30 ص 08/02/2026

فريق الزمالك

يحل فريق الزمالك ضيفًا ثقيلا على نظيره زيسكو الزامبي، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات عن (المجموعة الرابعة) ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب ليفي مواناواسا في زامبيا.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز من أجل تأمين التأهل رسميًا إلى الدور المقبل، حيث يضمن الصعود في حال حصد الثلاث نقاط.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، جمعها من فوزين وتعادلين، بينما يتذيل فريق زيسكو الترتيب دون أي نقاط، بعد خسارته جميع مبارياته السابقة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وزيسكو

تُذاع المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports، الناقل الحصري للبطولات الأفريقية في الشرق الأوسط، وتحديدًا على قناة beIN Sports 2 HD.

