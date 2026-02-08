بناء على طلبه.. إمام عاشور يطير للسعودية بعد موافقة الأهلي

توجه إمام عاشور، نجم خط وسط النادي الأهلي، اليوم الأحد إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، وذلك بعد حصوله على موافقة رسمية من إدارة النادي.

ويخضع إمام عاشور حاليًا لتدريبات منفردة تنفيذًا للعقوبة الموقعة عليه من قبل النادي، والتي تتضمن الإيقاف لمدة أسبوعين وتغريمه 1.5 مليون جنيه، بسبب تغيبه عن السفر مع الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

وكشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تفاصيل الأمر، قائلًا في تصريحات تلفزيونية: "إمام عاشور طلب الحصول على يوم إجازة للسفر لأداء العمرة، ووافقنا على طلبه".

وأضاف مدير الكرة: "عند عودة إمام من العمرة، سيعوض التدريبات التي سيتغيب عنها خلال السفر، من خلال التدريب على فترتين في أحد الأيام".