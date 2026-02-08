رئيس الحسين إربد: عرض بيراميدز لضم الفاخوري أقل من الأهلي

كشف عامر أبو عبيد رئيس نادي الحسين إربد الأردني، تفاصيل انتقال عودة الفاخوري خلال فترة الانتقالات الجارية.

وقال أبو عبيد في تصريحات تليفزيونية إن مفاوضات انتقال الفاخوري كانت طويلة وشهدت عدة عروض، مشيداً باحترافية الأهلي وبيراميدز في التعامل كما وجه الشكر للكابتن سيد عبد الحفيظ على حضوره إلى الأردن خلال المفاوضات.

وأضاف أن والد اللاعب كان له دور ورأي في انتقال نجله إلى بيراميدز، مشيراً إلى أنه ربما قدم نصيحة لابنه بالانتقال إلى النادي السماوي رغم اختلاف وجهة نظره عن رغبة اللاعب.

وأوضح رئيس الحسين إربد أن التواصل مع الأهلي استمر حتى الأيام الأخيرة من الميركاتو، إذ كانت المفاوضات قوية بين الطرفين إلا أن اللاعب أبدى صراحة رغبته في اختيار بيراميدز، وهو ما دفع الأهلي لإيقاف المفاوضات بعد علمه بموافقة الفاخوري على العرض.

وأكد أبو عبيد أن عرض بيراميدز كان أقل من عرض الأهلي إلا أن القرار لم يكن مادياً بقدر ما كان مرتبطاً برغبة اللاعب في الحصول على فرصة مشاركة أكبر، إلى جانب وجود بعض المميزات والتسويات في العقد لصالح اللاعب والنادي.

وأشار إلى أنه أبلغ سيد عبد الحفيظ قبل إتمام الصفقة بقليل بانتهائها لصالح بيراميدز، مشدداً على أن النادي السماوي لم ينسحب من الصفقة كما تردد بل التزم الصمت فقط لدراسة الأمور القانونية، وما أثير عبر الإعلام ومواقع التواصل لم يكن صحيحاً.