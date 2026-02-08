إعلان

سعر اليورو يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتبت- ميريت نادي:

12:15 م 08/02/2026

سعر اليورو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 8-2-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.19 جنيه للشراء، بتراجع 15 قرشًا، و55.59 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك مصر: 55.19 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، و55.59 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

بنك القاهرة: 55.19 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و55.59 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 55.19 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و55.59 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 55.18 جنيه للشراء، بتراجع 16 قرشًا، و55.59 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر اليورو البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك القاهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بسبب رامز جلال؟.. تعليق مثير للجدل من الغندور على سفر إمام عاشور للسعودية
رياضة محلية

بسبب رامز جلال؟.. تعليق مثير للجدل من الغندور على سفر إمام عاشور للسعودية
لحمايته من العفن.. 6 نصائح سحرية لتخزين الأرز قبل رمضان
نصائح طبية

لحمايته من العفن.. 6 نصائح سحرية لتخزين الأرز قبل رمضان

13 صورة لنجوم الأهلي والزمالك أحيوا ذكرى شهداء الدفاع الجوي
رياضة محلية

13 صورة لنجوم الأهلي والزمالك أحيوا ذكرى شهداء الدفاع الجوي
"حبيبة الملايين".. ماذا قال الجمهور عن عودة عبلة كامل في رمضان 2026؟
زووم

"حبيبة الملايين".. ماذا قال الجمهور عن عودة عبلة كامل في رمضان 2026؟
برقم الجلوس.. نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر
الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فبراير وارتفاعات الحرارة.. توضيح مهم وتحذير من الأرصاد
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟