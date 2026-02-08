ارتفعت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 8-2-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.19 جنيه للشراء، بتراجع 15 قرشًا، و55.59 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك مصر: 55.19 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، و55.59 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

بنك القاهرة: 55.19 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و55.59 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 55.19 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و55.59 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 55.18 جنيه للشراء، بتراجع 16 قرشًا، و55.59 جنيه للبيع، بزيادة قرش.