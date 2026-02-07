صندوقة: عدي الدباغ مشروع مهاجم تاريخي في الزمالك

أشاد أيمن صندوقة المدير الفني لنادي هلال القدس الفلسطيني بإمكانات المهاجم عدي الدباغ، مؤكداً أنه يعد من أبرز اللاعبين العرب المميزين لما يمتلكه من قدرات تهديفية عالية.

وقال صندوقة في تصريحات تلفزيونية إن الدباغ يتمتع بمستوى فني واجتماعي مميز، مشيراً إلى أنه احتاج لبعض الوقت من أجل التأقلم داخل صفوف الفريق الأبيض حتى يتمكن من إظهار قدراته بالشكل الكامل.

وأضاف المدير الفني لهلال القدس أن مستوى عدي الدباغ مرشح للتطور بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن يصبح أحد أبرز المهاجمين في تاريخ نادي الزمالك.

كما تطرق صندوقة للحديث عن اللاعب آدم كايد، مؤكداً أنه يمتلك مهارات فردية كبيرة وقدرة مميزة على استخلاص الكرة.