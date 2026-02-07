مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

شبيبة القبائل

0 0
21:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

1 0
21:00

يانج افريكانز

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 0
14:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

أرسنال

3 0
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

بورنموث

1 1
17:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

2 3
19:30

برينتفورد

الدوري الإسباني

برشلونة

3 0
17:15

مايوركا

جميع المباريات

إعلان

صندوقة: عدي الدباغ مشروع مهاجم تاريخي في الزمالك

كتب : نهي خورشيد

10:25 م 07/02/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    عدي الدباغ (3)
  • عرض 13 صورة
    عدي الدباغ (2)
  • عرض 13 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ (22) (1)
  • عرض 13 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ (15) (1)
  • عرض 13 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ (16) (1)
  • عرض 13 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ (14) (1)
  • عرض 13 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ (23) (1)
  • عرض 13 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ (17) (1)
  • عرض 13 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ (19) (1)
  • عرض 13 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ (10) (1)
  • عرض 13 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ
  • عرض 13 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ (11) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشاد أيمن صندوقة المدير الفني لنادي هلال القدس الفلسطيني بإمكانات المهاجم عدي الدباغ، مؤكداً أنه يعد من أبرز اللاعبين العرب المميزين لما يمتلكه من قدرات تهديفية عالية.

وقال صندوقة في تصريحات تلفزيونية إن الدباغ يتمتع بمستوى فني واجتماعي مميز، مشيراً إلى أنه احتاج لبعض الوقت من أجل التأقلم داخل صفوف الفريق الأبيض حتى يتمكن من إظهار قدراته بالشكل الكامل.

وأضاف المدير الفني لهلال القدس أن مستوى عدي الدباغ مرشح للتطور بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن يصبح أحد أبرز المهاجمين في تاريخ نادي الزمالك.

كما تطرق صندوقة للحديث عن اللاعب آدم كايد، مؤكداً أنه يمتلك مهارات فردية كبيرة وقدرة مميزة على استخلاص الكرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عدي الدباغ الزمالك هلال القدس أخبار الزمالك آخر أخبار الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نتيجة الحلقة الـ26 من برنامج دولة التلاوة.. محمد القلاجي يحصل على أعلى
أخبار مصر

نتيجة الحلقة الـ26 من برنامج دولة التلاوة.. محمد القلاجي يحصل على أعلى
تقصر العمر.. 7 أطعمة تناولها يوميًا تهدد صحتك بشكل خطير
نصائح طبية

تقصر العمر.. 7 أطعمة تناولها يوميًا تهدد صحتك بشكل خطير
الصور الأولى من عزاء والد الفنانة علا رشدي في مسجد الشرطة
زووم

الصور الأولى من عزاء والد الفنانة علا رشدي في مسجد الشرطة
مانشستر يونايتد يفوز على توتنهام بثنائية في الدوري الإنجليزي (فيديو)
رياضة عربية وعالمية

مانشستر يونايتد يفوز على توتنهام بثنائية في الدوري الإنجليزي (فيديو)
متداول عبر الفيس.. فيديو يكشف تطورات جديدة في مشاجرة طبيب الباجور
أخبار المحافظات

متداول عبر الفيس.. فيديو يكشف تطورات جديدة في مشاجرة طبيب الباجور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي و شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا
"ندرس تنفيذه".. أول تعليق من الصحة بشأن إنشاء بنك للتبرع بالجلد
أول تعليق من مؤسس مستشفى أهل مصر للحروق على مقترح التبرع بالجلد
رسالة ما بعد التفاوض.. مبعوثا ترامب على متن حاملة الطائرات الأمريكية قرب إيران