منها الزمالك.. تعديل مواعيد 3 مباريات في الدوري المصري

محمد الشناوي: "كل مباراة لها ظروفها وتركيزنا في أعلى مستوياته"

قررت رابطة الأندية المصرية، تعديل موعد 3 مباريات في الدوري المصري الممتاز، بسبب المباريات الأفريقية، منها مواجهة الزمالك وسموحة.

وأخطرت الرابطة الأندية بتعديل مباريات، بيراميدز وإنبي في لقاء مؤجل من الجولة الـ12 والزمالك وسموحة، إضافة إلى مباراة المصري البورسعيدي ووداي دجلة.

وتقام مباراة الزمالك وسموحة، في الثامنة مساء يوم 11 فبراير الحالي على ملعب ستاد القاهرة، بدلا من يوم 12 فبراير، بسبب مباراة الأبيض ضد كايزر تشيفز، يوم 14 من الشهر نفسه، في الكونفدرالية الأفريقية.

كما تم تقديم موعد المباراتين الآخريين 24 ساعة، لتقام مباراة المصري ووادي دجلة، في الثامنة مساء يوم 11 فبراير، على ملعب ستاد هيئة قناة السويس، فيما تقام مباراة بيراميدز وإنبي، في الخامسة مساء يوم 11 فبراير، على ملعب ستاد بتروسبورت.

اقرأ أيضًا:

الغندور يكشف موقف ياسر إبراهيم من مواجهة شبيبة القبائل



سباعي الأهلي والزمالك.. 10 لاعبين بلا نادٍ قبل غلق الانتقالات الشتوية



