مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

- -
21:00

الهلال السوداني

الدوري المصري

الجونة

0 0
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي

ميتز

- -
21:45

ليل

جميع المباريات

إعلان

منها الزمالك.. تعديل مواعيد 3 مباريات في الدوري المصري

كتب : هند عواد

04:18 م 06/02/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ناصر منسي لاعب الزمالك
  • عرض 8 صورة
    محمد السيد والفرنسي وعبد العزيز لاعبو الزمالك
  • عرض 8 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 8 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 8 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 8 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 8 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت رابطة الأندية المصرية، تعديل موعد 3 مباريات في الدوري المصري الممتاز، بسبب المباريات الأفريقية، منها مواجهة الزمالك وسموحة.

وأخطرت الرابطة الأندية بتعديل مباريات، بيراميدز وإنبي في لقاء مؤجل من الجولة الـ12 والزمالك وسموحة، إضافة إلى مباراة المصري البورسعيدي ووداي دجلة.

وتقام مباراة الزمالك وسموحة، في الثامنة مساء يوم 11 فبراير الحالي على ملعب ستاد القاهرة، بدلا من يوم 12 فبراير، بسبب مباراة الأبيض ضد كايزر تشيفز، يوم 14 من الشهر نفسه، في الكونفدرالية الأفريقية.

كما تم تقديم موعد المباراتين الآخريين 24 ساعة، لتقام مباراة المصري ووادي دجلة، في الثامنة مساء يوم 11 فبراير، على ملعب ستاد هيئة قناة السويس، فيما تقام مباراة بيراميدز وإنبي، في الخامسة مساء يوم 11 فبراير، على ملعب ستاد بتروسبورت.

اقرأ أيضًا:

الغندور يكشف موقف ياسر إبراهيم من مواجهة شبيبة القبائل

سباعي الأهلي والزمالك.. 10 لاعبين بلا نادٍ قبل غلق الانتقالات الشتوية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك بيراميدز الزمالك وسموحة رابطة الأندية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"تحدي جديد".. ييس توروب يتحدث عن مواجهة شبيبة القبائل الجزائري
رياضة محلية

"تحدي جديد".. ييس توروب يتحدث عن مواجهة شبيبة القبائل الجزائري
بعد 10 ساعات.. بعثة الزمالك تصل إلى زامبيا
رياضة محلية

بعد 10 ساعات.. بعثة الزمالك تصل إلى زامبيا
وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة.. وتشييع جنازته بحضور عدد من القضاة
حوادث وقضايا

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة.. وتشييع جنازته بحضور عدد من القضاة
طرح ألبوم "Riyadh mood" قريبا.. وتركي آل الشيخ: الموسيقى لغة عالمية
موسيقى

طرح ألبوم "Riyadh mood" قريبا.. وتركي آل الشيخ: الموسيقى لغة عالمية
خرائط جوجل تضيف ميزة جديدة لمستخدمي المشي والدراجات.. تفاصيل
أخبار و تقارير

خرائط جوجل تضيف ميزة جديدة لمستخدمي المشي والدراجات.. تفاصيل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان