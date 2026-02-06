إعلان

روبيو يدعو الصين لحضور المحادثات النووية مستقبلا

كتب : مصراوي

05:52 م 06/02/2026

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

(د ب أ)

كرر اليوم الجمعة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تصريحات للرئيس دونالد ترامب رافضا نسخة جديدة من اتفاقية كبرى لنزع السلاح النووي بين روسيا والولايات المتحدة.

وكتب عبر منصة "إكس": "إن (معاهدة) نيو ستارت لم تعد تؤدي غرضها". وأصر بدلا من ذلك على ترتيب يتضمن الصين أيضا، وهو ما دافع عنه ترامب من قبل في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز".

وقال روبيو في منشور مطول على صفحة وزارة الخارجية على منصة "سابستاك" إن " دخول عهد جديد يتطلب نهجا جديدا"

وأعربت الحكومة الروسية مؤخرا عن أسفها إزاء انتهاء مدة المعاهدة وتفهم موقف بكين من عدم المشاركة في مفاوضات مستقبلية محتملة. وقال الكرملين إن ترسانة الصين النووية لا تماثل قوة الترسانة الروسية أو الأمريكية.

وانتهت معاهدة ستارت الجديدة أمس الخميس، مما أدى إلى عدم وجود أي سقف على أكبر ترسانتين نوويتين لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن وأثار مخاوف من سباق تسلح نووي غير مقيد.

ماركو روبيو المحادثات النووية روسيا الصين الخارجية الأمريكية

