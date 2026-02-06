مباريات الأمس
الزمالك يبريء بيزيرا من إخفاء الإصابة قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية

كتب : نهي خورشيد

01:09 ص 06/02/2026
كتب - نهى خورشيد

كشف الإعلامي جمال الغندور أن مصدر داخل نادي الزمالك نفى ما تردد بشأن تعمد اللاعب بيزيرا إخفاء إصابته قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري.

وأوضح المصدر في تصريحات تلفزيونية أن بيزيرا أبلغ الطاقم الطبي بمعاناته من الإصابة، إلا أن الجهاز الطبي تمسك بمشاركته في ظل أزمة الغيابات والنقص العددي الذي يمر به الفريق في الفترة الأخيرة.

وأضاف، الجهاز الفني تفاجأ قبل انطلاق اللقاء بعدم اكتمال جاهزية اللاعب بالشكل المطلوب مما تسبب في ارتباك داخل الفريق قبل المباراة، ليتم استبعاده من التشكيل الأساسي في اللحظات الأخيرة.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني قرر الدفع بالمهاجم عدي الدباغ بدلاً من بيزيرا، بعد التأكد من عدم قدرة اللاعب على المشاركة بصورة طبيعية.

إقرأ أيضًا:

من هم المتسببون في إيقاف قيد الزمالك في 11 قضية؟

أول ظهور وتعليق من أيمن حفني بعد توليه منصبًا في الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيزيرا الزمالك خوان بيزيرا

