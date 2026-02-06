تريند "أنقذني يا نتنياهو" يجتاح تيك توك بمقاطع ساخرة.. ما القصة؟

وكالات

اجتاحت منصة "تيك توك" في إسرائيل خلال الأيام الماضية موجة جديدة من المقاطع المصورة الساخرة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تحت عنوان "أنقذني يا نتنياهو".

ويعتمد تريند "أنقذني يا نتنياهو"، على مقاطع قصيرة يظهر فيها مستخدمون وهم يوجهون نداءات استغاثة، بلهجة درامية مبالغ فيها إلى رئيس حكومة الاحتلال، مطالبين إياه بالتدخل لإنقاذهم من مواقف حياتية عادية لا تحمل أي طابع طارئ.

ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تتنوع المشاهد بين أعطال بسيطة ومشكلات يومية، مثل نفاد بطارية السيارة أو التأخر عن موعد ما، فيما يكتفي بعض المشاركين بنشر عبارة مكتوبة تقول: "أنقذني يا نتنياهو"، من دون أي شرح إضافي.

وبحسب الصحيفة العبرية، حصدت مقاطع "أنقذني يا نتنياهو" ملايين المشاهدات خلال فترة قصيرة، كما إنشاء عدد كبيرًا من رواد السوشيال حسابات تحت اسم "أنقذني يا نتنياهو".