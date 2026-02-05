من هم المتسببون في إيقاف قيد الزمالك في 11 قضية؟

"لدي عروض مصرية".. كهربا يوضح موقفه من الأهلي والزمالك

تلقى مسؤولو نادي الزمالك صدمة جديدة خلال الساعات الماضية، بعد توقيع الاتحاد الدولي لكرة القدم عقوبة إيقاف القيد رقم 11 على النادي هذا الموسم.

ويستعرض مصراوي، في السطور التالية، المتسببين في القضايا الـ11 لدى الزمالك:

- جوزيه جوميز: مستحقات متأخرة.

- لويس كاسترو: مساعد جوميز – مستحقات متأخرة.

- أندريه بيكي: مساعد جوميز – مستحقات متأخرة.

- جواو غيديس: مساعد جوميز – مستحقات متأخرة.

- كريستيان جروس: مستحقات متأخرة.

- فرجاني ساسي: حكم نهائي بمستحقاته.

- نادي إستريلا دا أمادورا (البرتغال): مستحقات صفقة شيكو بانزا.

- نادي شارلروا (بلجيكا): مستحقات صفقة عدي الدباغ.

- نادي نهضة الزمامرة (المغرب): مستحقات صفقة صلاح مصدق.

- نادي أوليكساندريا (أوكرانيا): مستحقات صفقة خوان بيزيرا.

- إبراهيما نداي: مستحقات متأخرة.