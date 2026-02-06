مباريات الأمس
محسن صالح ينتقد تصرفات إمام عاشور: صبيانية.. لكني أرفض رحيله عن الأهلي

كتب : نهي خورشيد

01:19 ص 06/02/2026
أبدى محسن صالح نجم الكرة المصرية السابق، رأيه في تصرفات إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، مؤكداً أن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية كبيرة تجعله من العناصر القادرة على صناعة الفارق داخل الملعب لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام والانضباط داخل الأندية الكبرى.

أكد صالح في تصريحات تلفزيونية أن إمام عاشور يتمتع بمقومات النجاح في مركزه، موضحاً أن اللاعب من الصعب تعويضه فنياً

وقال محسن صالح نصاً : "إمام عاشور يمتلك كل مقومات النجاح في مركزه".

كما رفض محسن صالح فكرة رحيله عن الأهلي خاصة وأن الاستغناء عنه لن يكون قراراً مناسباً، مضيافاً: "لا أؤيد الاستغناء عن إمام عاشور لأنه لاعب فريد".

ووجه صالح رسالة مباشرة للاعب مطالباً إياه بالوضوح مع إدارة الأهلي بشأن أي عروض يتلقاها، مؤكداً أن الصراحة والحوار هما الحل الأمثل لتجاوز الأزمات.

واختتم صالح تصريحاته بانتقاد غياب اللاعب عن رحلة الفريق إلى تنزانيا، معتبرًا أن ما حدث تصرف غير مقبول، مشيراً: "غياب إمام عاشور عن رحلة الفريق تصرف صبياني لا يليق بلاعب كبير يرتدي قميص الأهلي، ويجب أن يتحلى بالنضج الذي يتناسب مع قيمته داخل نادٍ بحجم الأهلي".

