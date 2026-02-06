إعلان

نشرة التوك شو| منافذ رمضانية بأسعار مخفضة.. ومستجدات وفاة طفل بسبب حشو ضرس

كتب : حسن مرسي

01:39 ص 06/02/2026

الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة

تناولت برامج التوك شو، الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي.

ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية.

"تحقيق شامل".. الصحة تكشف تطورات وفاة طفل خلال حشو ضرس

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تتابع باهتمام بالغ الحادثة المأساوية التي أودت بحياة الطفل محمد خلال خضوعه لعملية حشو ضرس، مشيدًا بالجهود المنسقة لوزارتي الصحة والداخلية والقضاء في سرعة التعامل مع الواقعة.

رئيس "العربية للتصنيع": لدينا القدرة على إنتاج أي عدد من عربات مترو الأنفاق

قال اللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة تعمل بخطى حثيثة نحو توطين صناعة مكونات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، مُؤكِّدًا أن ذلك يهدف بشكل رئيسي إلى خفض فاتورة الاستيراد المرتفعة في هذا القطاع الحيوي.

خبير علاقات دولية: فتح معبر رفح وضخ المساعدات أفشل مخططات التهجير

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن التحرك المصري الحازم لفتح معبر رفح وضخ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يحمل أبعادًا استراتيجية عميقة، مشيرًا إلى أنها تتجاوز بكثير حدود العمل الإغاثي التقليدي لتصبح ركيزةً أساسيةً لتعزيز صمود الفلسطينيين وإفشال مخططات التصفية.

رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق عن زيارة أردوغان: تقارب إقليمي قد يمتد إلى تحالف

قال اللواء محمد عبدالمنعم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر تحمل دلالات استراتيجية عميقة، مؤكدًا أنها تعكس تحولًا نحو تقارب القوى الإقليمية الكبرى ذات المصالح المشتركة على الساحتين الإقليمية والدولية.

التنمية المحلية: 7823 منفذًا لتوفير السلع بأسعار مخفضة في رمضان

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك تسير على قدم وساق، مُؤكِّدًا أن محور التركيز ينصب على ضمان إتاحة وتوافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

