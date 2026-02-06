"لدي عروض مصرية".. كهربا يوضح موقفه من الأهلي والزمالك

أكد محمود كهربا، لاعب كرة القدم، أنه يفكر في العودة إلى النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل حلمه الأول، في الوقت الذي يمتلك فيه عروضًا من أندية مصرية وعراقية.

وخلال مداخلة مع الإعلامي سيف زاهر على قناة أون سبورت، قال كهربا: "أول حاجة إن أنا أرجع طبعًا بيتي النادي الأهلي، وفي نفس الوقت عندي عروض من الدوري المصري والعراقي وأفكر فيها مع وكيلي."

وأضاف كهربا عن موقفه من اللعب في أندية أخرى بالدوري المصري: "أنا بالنسبة لي عادي، بدون ذكر أسماء، كل الاحترام للأندية الكبيرة، والزمالك على راسي وجمهوره على راسي، مفيش أي مشاكل بس صعب أرجع الزمالك."

وأوضح أنه إذا لم تتوفر فرصة العودة للأهلي في الوقت الحالي، فهو مستعد للتجربة خارج مصر ثم العودة لاحقًا: "حتى لو مفيش حاجة دلوقتي أقدر أرجع الأهلي، أفكر إني أطلع بره مصر الفترة الجاية وأرجع تاني بإذن الله."

