مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

- -
21:00

الهلال السوداني

الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي

ميتز

- -
21:45

ليل

جميع المباريات

إعلان

"لدي عروض مصرية".. كهربا يوضح موقفه من الأهلي والزمالك

كتب : محمد عبد الهادي

12:54 ص 06/02/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    كهربا ورمضان صبحي
  • عرض 9 صورة
    كهربا ورمضان صبحي
  • عرض 9 صورة
    كهربا (5)
  • عرض 9 صورة
    كهربا بقميص القادسية
  • عرض 9 صورة
    امام عاشور وكهربا
  • عرض 9 صورة
    كهربا
  • عرض 9 صورة
    كهربا ومحمد شوفي في مران الأهلي
  • عرض 9 صورة
    محمود كهربا في مران الاتحاد الليبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد محمود كهربا، لاعب كرة القدم، أنه يفكر في العودة إلى النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل حلمه الأول، في الوقت الذي يمتلك فيه عروضًا من أندية مصرية وعراقية.

وخلال مداخلة مع الإعلامي سيف زاهر على قناة أون سبورت، قال كهربا: "أول حاجة إن أنا أرجع طبعًا بيتي النادي الأهلي، وفي نفس الوقت عندي عروض من الدوري المصري والعراقي وأفكر فيها مع وكيلي."

وأضاف كهربا عن موقفه من اللعب في أندية أخرى بالدوري المصري: "أنا بالنسبة لي عادي، بدون ذكر أسماء، كل الاحترام للأندية الكبيرة، والزمالك على راسي وجمهوره على راسي، مفيش أي مشاكل بس صعب أرجع الزمالك."

وأوضح أنه إذا لم تتوفر فرصة العودة للأهلي في الوقت الحالي، فهو مستعد للتجربة خارج مصر ثم العودة لاحقًا: "حتى لو مفيش حاجة دلوقتي أقدر أرجع الأهلي، أفكر إني أطلع بره مصر الفترة الجاية وأرجع تاني بإذن الله."

إقرأ أيضًا:

من هم المتسببون في إيقاف قيد الزمالك في 11 قضية؟

أول ظهور وتعليق من أيمن حفني بعد توليه منصبًا في الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كهربا محمود كهربا الأهلي الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بسبب تعويضات نزع الملكية.. برلماني يطالب باستدعاء رئيس الوزراء
أخبار مصر

بسبب تعويضات نزع الملكية.. برلماني يطالب باستدعاء رئيس الوزراء
بعد غيابها.. عبلة كامل تفاجئ الجمهور وتظهر في رمضان 2026
زووم

بعد غيابها.. عبلة كامل تفاجئ الجمهور وتظهر في رمضان 2026
العروس جثة والعريس مصاب.. ننشر أسماء ضحايا "حادث زفاف المنيا"
أخبار المحافظات

العروس جثة والعريس مصاب.. ننشر أسماء ضحايا "حادث زفاف المنيا"
بعد ادعاء بلوجر استبعادها من التمثيل بسبب حجابها.. أشرف زكي يرد:" وأنا
زووم

بعد ادعاء بلوجر استبعادها من التمثيل بسبب حجابها.. أشرف زكي يرد:" وأنا
"علشان تدخل المعهد صعب بالحجاب".. روان عصام تكشف سبب استبعادها من مسلسل
زووم

"علشان تدخل المعهد صعب بالحجاب".. روان عصام تكشف سبب استبعادها من مسلسل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت