أبرزها صيانة القاعات.. 10 قرارات لتجارة عين شمس قبل بدء الترم الثاني

كتب : عمر صبري

02:00 ص 06/02/2026

الدكتور فريد محرم الجارحي

أعلن الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة، رفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني.

وفيما يلي قرارات الكلية للفصل الدراسي الثاني:

1- انتهاء كافة الإجراءات الأكاديمية بدءًا من إعلان نتائج الترم الأول.

2- تفعيل منظومة "الحذف والإضافة" للمقررات إلكترونيًا بما يضمن انطلاقة دراسية مستقرة وسلسة من اليوم الأول.

3- تحويل مسار الطلاب العشرة الأوائل بالشعبة العربية (النظام العام) إلى نظام الساعات المعتمدة مجانًا تشجيعًا لهم على مواصلة التفوق.

4- اعتماد الخطة الزمنية والجداول الدراسية التي روعي في وضعها تقييمات الطلاب السابقة.

5- تكليف أعضاء هيئة التدريس برئاسة لجان الامتحانات لضمان أعلى مستويات الانضباط الأكاديمي.

6- اعتماد حزمة من البرامج التدريبية والأنشطة الطلابية بالتعاون مع كبرى المؤسسات المصرفية والشركات لتوفير فرص تدريبية واقعية للطلاب.

7- تدشين "مركز التعليم المستمر" الذي سيكون الركيزة الأساسية للبرامج التنموية وبناء قدرات الطلاب التنافسية في سوق العمل.

8- صيانة القاعات والمعامل وشبكات الإنترنت، وتحديث قاعات شعبة اللغة الفرنسية.

9- تجهيز المسارات والمنحدرات الهندسية (الرامبات)، وتطوير الأماكن المخصصة لذوي الهمم داخل القاعات لضمان سهولة حركتهم ودمجهم الكامل في العملية التعليمية.

10- فحص أنظمة الحريق، وتجهيز المركز الطبي بالأدوية اللازمة، وصيانة المرافق العامة من ملاعب ومساجد وطرقات، مع تأمين الوصلات الكهربائية وبالوعات الصرف لمواجهة أي تقلبات جوية، لتظهر الكلية في أبهى صورها لاستقبال أبنائها الطلاب في بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

