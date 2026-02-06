مباريات الأمس
شوبير يحسم الجدل.. هل يخفف الأهلي عقوبة إمام عاشور؟

كتب : محمد عبد الهادي

01:11 ص 06/02/2026
يشهد ملف عقوبة لاعب وسط الأهلي إمام عاشور متابعة واسعة داخل الوسط الرياضي، خاصة بعد انتشار أخبار عن احتمال تخفيف العقوبة أو عودته للتدريبات قبل الموعد المحدد.

وكان النادي الأهلي قد أعلن توقيع عقوبة الإيقاف إسبوعين وتغريمه 1.5 مليون جنيه على خلفية تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق لتنزانيا دون إذن مسبق.

في هذا السياق أوضح الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامج "الناظر": "كنت قولت وجهة نظري إن الأهلي له مطلق الحرية في عقوبة إمام عاشور، وممكن يكملها كاملة أو ينزل مع فريق الشباب علشان الفورمة."

وتابع: "قلت لو الأهلي شاف انضباط بعد العقوبة ممكن يرجع عن القرار، وده في عالم الاحتراف."

وأضاف شوبير أن الأخبار المتداولة عن تراجع الأهلي لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن النادي لا يعتزم تخفيف العقوبة أو تجميدها.

واختتم شوبير: " إدارة الأهلي أغلقت ملف تجديد عقد إمام عاشور، حيث أن عقده الحالي مستمر لمدة سنتين وفق الاتفاق السابق.

إمام عاشور الأهلي شوبير عقوبة إمام عاشور

