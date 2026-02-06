إعلان

الجيزة تعلن عن ملتقى توظيف للشباب الأحد المقبل

كتب : أحمد العش

03:00 ص 06/02/2026

جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت محافظة الجيزة، ممثلة في جهاز رعاية وتشغيل الشباب، عن إقامة ملتقى توظيف عام بالتعاون مع مديرية القوى العاملة بالجيزة، وذلك يوم الأحد الموافق 8 فبراير 2026، ابتداءً من الساعة 10 صباحًا، على أرض المطاحن بجوار البنك الأهلي بمحطة الطالبية - فيصل.

وأوضحت المحافظة، في بيان، أن عددًا كبيرًا من الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات سيشارك في الملتقى، لتوفير فرص عمل حقيقية ومناسبة للشباب من أبناء محافظة الجيزة.

وتشمل المزايا المتاحة: فرص عمل متنوعة لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وإجراء مقابلات شخصية فورية، بالإضافة إلى فرص تدريب وتأهيل لبعض الوظائف.

ودعت محافظة الجيزة، جميع الشباب الباحثين عن فرصة عمل للحضور، مع ضرورة إحضار السيرة الذاتية (CV) وصورة بطاقة الرقم القومي.

وأكدت المحافظة، أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار جهودها لدعم وتشغيل الشباب، وتحقيق رؤية القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة.

اقرأ أيضًا:

"البحوث الفلكية" يعلن موعد غرة شهر رمضان

العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ملتقى توظيف للشباب جهاز رعاية وتشغيل الشباب الجيزة فرص عمل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بسبب تعويضات نزع الملكية.. برلماني يطالب باستدعاء رئيس الوزراء
أخبار مصر

بسبب تعويضات نزع الملكية.. برلماني يطالب باستدعاء رئيس الوزراء
ترامب يطرح "قانون إنقاذ أمريكا": إثبات الجنسية وإلغاء التصويت عبر البريد
شئون عربية و دولية

ترامب يطرح "قانون إنقاذ أمريكا": إثبات الجنسية وإلغاء التصويت عبر البريد
الأوقاف تكشف حقيقة طرح شقق سكنية بالمحافظات
أخبار مصر

الأوقاف تكشف حقيقة طرح شقق سكنية بالمحافظات

من أسماك القرش إلى الزهور غير العادية.. ما الذي يخفيه أكبر كهف في العالم؟
علاقات

من أسماك القرش إلى الزهور غير العادية.. ما الذي يخفيه أكبر كهف في العالم؟
"إصابات سطحية".. النائب مجدي مسعود يطمئن الأهالي ويعتذر عن "لقاء الجمعة"
أخبار المحافظات

"إصابات سطحية".. النائب مجدي مسعود يطمئن الأهالي ويعتذر عن "لقاء الجمعة"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت