الجيزة تعلن عن ملتقى توظيف للشباب الأحد المقبل

أعلنت محافظة الجيزة، ممثلة في جهاز رعاية وتشغيل الشباب، عن إقامة ملتقى توظيف عام بالتعاون مع مديرية القوى العاملة بالجيزة، وذلك يوم الأحد الموافق 8 فبراير 2026، ابتداءً من الساعة 10 صباحًا، على أرض المطاحن بجوار البنك الأهلي بمحطة الطالبية - فيصل.

وأوضحت المحافظة، في بيان، أن عددًا كبيرًا من الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات سيشارك في الملتقى، لتوفير فرص عمل حقيقية ومناسبة للشباب من أبناء محافظة الجيزة.

وتشمل المزايا المتاحة: فرص عمل متنوعة لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وإجراء مقابلات شخصية فورية، بالإضافة إلى فرص تدريب وتأهيل لبعض الوظائف.

ودعت محافظة الجيزة، جميع الشباب الباحثين عن فرصة عمل للحضور، مع ضرورة إحضار السيرة الذاتية (CV) وصورة بطاقة الرقم القومي.

وأكدت المحافظة، أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار جهودها لدعم وتشغيل الشباب، وتحقيق رؤية القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة.

اقرأ أيضًا:

"البحوث الفلكية" يعلن موعد غرة شهر رمضان

العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت