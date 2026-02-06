إعلان

لطلاب جامعة القاهرة.. رابط التسجيل بقمة ريادة الأعمال

كتب : عمر صبري

04:00 ص 06/02/2026

جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من قمة ريادة الأعمال بجامعة القاهرة، المقرر انعقادها يوم 10 فبراير بالحرم الجامعي الرئيسي.

وتأتي القمة في سياق قبول تحالف «الجامعة الريادية» ضمن المبادرة التنافسية الرئاسية «تحالف وتنمية»، بما يعكس التوجه الوطني نحو دعم الابتكار وتعزيز دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تضع الابتكار وريادة الأعمال في مقدمة أولوياتها الوطنية، مشيرًا إلى أن القمة تمثل منصة استراتيجية لربط البحث العلمي بالواقع الاقتصادي، وتمكين الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشروعات مؤثرة.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة القاهرة تؤمن بأن ريادة الأعمال أصبحت أحد أهم مسارات التنمية في الجمهورية الجديدة، وتسعى من خلال القمة إلى خلق بيئة محفزة للابتكار داخل الجامعة، ودعم طلابها وخريجيها ليكونوا روادًا في مجالات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، بما يواكب رؤية الدولة المصرية نحو مستقبل قائم على المعرفة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة غادة عبد الباري، مستشار رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال، أن القمة تجمع بين صناع القرار ورواد الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة في تجربة متكاملة تستهدف تعزيز فرص النمو وبناء شراكات فعالة بين الجامعة وقطاع الأعمال.

وأضافت أن نسخة هذا العام من القمة تأتي بروح جديدة وبرنامج غني بالجلسات الحوارية والمعرض المصاحب للشركات الناشئة والمتنامية، وهدفها الأساسي هو تمكين الشباب وربط الأفكار المبتكرة بالفرص الاستثمارية، بما يسهم في بناء مجتمع جامعي ريادي قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وتشهد النسخة الثانية من القمة حضور قيادات وطنية وصناع سياسات ورواد أعمال وممثلي الشركات الناشئة، عبر برنامج متكامل يضم جلسات متخصصة ونقاشات حول مستقبل ريادة الأعمال، إلى جانب معرض للشركات الناشئة والمتنامية، بما يعزز التكامل بين الجامعات وقطاع الأعمال.

وحول تفاصيل الفعالية، أوضحت الجامعة أن القمة ستقام بتاريخ 10 فبراير، من 9:30 صباحًا حتى 4:30 مساءً، بقاعة الاحتفالات الكبرى – جامعة القاهرة (الحرم الجامعي الرئيسي).

- رابط التسجيل، اضغط هنا

- أجندة القمة، اضغط هنا

