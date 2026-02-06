اليوم.. الأوقاف تفتتح 69 مسجدًا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله - عز وجل - بافتتاح 69 مسجدًا، اليوم الجمعة، تتضمن إنشاء 6 مساجد جديدة، وإحلال وتجديد 47 مسجدًا، وصيانة وتطوير 16 مسجدًا.

قائمة المساجد المقرر افتتاحها

محافظة الإسماعيلية

- تم إحلال وتجديد مسجد النصر بقرية الضبعية - مركز فايد، ومسجد عمرو بن العاص بقرية أبو خروع - مركز أبو صوير.

محافظة بني سويف

- تم إحلال وتجديد مسجد العتيق بقرية جزيرة ببا - مركز ببا.

- تم إنشاء وبناء مسجد الرحمن الرحيم بقرية بياض العرب - مركز بني سويف.

- تم صيانة وتطوير مسجد الملط بقرية الفنت الشرقية - مركز الفشن؛ ومسجد القصبة بقرية القصبة مركز سمسطا.

محافظة القليوبية

- تم إحلال وتجديد مسجد العمري بقرية سندنهور - مركز بنها.

- تم إنشاء وبناء مسجد التوحيد بمنطقة الغنامة - مركز قليوب.

- تم صيانة وتطوير مسجد سيدي محمد البحيري بقرية أكياد دجوي - مركز طوخ.

محافظة قنا

- تم إحلال وتجديد مسجد الشيخ تغيان بقرية كوم جابر - مركز أبو تشت؛ ومسجد حميد حسن بقرية الكلاحين - مركز فقط؛ ومسجد البعيات بقرية بني برزة - مركز أبو تشت.

- تم صيانة وتطوير مسجد العتيق بقرية البياضية - مركز قنا؛ ومسجد آل عطاي بقرية العقب - مركز قوص.

محافظة سوهاج

- تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بعزبة الشيخ بطيخ - مركز دار السلام؛ ومسجد آل محمد القرم بنجع التلول الغربية بقرية بندار الكرمانية - مركز سوهاج؛ ومسجد أبو طالب بالميعصرة بقرية برديس - مركز البلينا.

- تم صيانة وتطوير مسجد علي بن أبي طالب بقرية أولاد نصير - مركز سوهاج.

محافظة الإسكندرية

- تم إحلال وتجديد مسجد عمر بن الخطاب بقرية رحيم - بنجر السكر - برج العرب.

محافظة الغربية

- تم إحلال وتجديد مسجد عزبة الشيشيني بقرية سامول - مركز المحلة الكبرى؛ ومسجد عزبة الأبياري بقرية نشيل - مركز قطور.

- تم إنشاء وبناء مسجد عبدالحميد سلام بقرية تلبنت قيصر - مركز طنطا.

- تم صيانة وتطوير مسجد الصفاء الأحمدي بقرية سيجر - مركز طنطا.

محافظة الدقهلية

- تم إحلال وتجديد مسجد تعز بعزبة القزاقزة بقرية الحوتة - مركز المنزلة؛ ومسجد الرحمة بعزبة عبدالنبي بقرية الميهي - مركز تمي الأمديد؛ والمسجد الكبير بقرية منشية عزت - مركز السنبلاوين؛ والمسجد الكبير بقرية منشأة شومان بجمصة - مركز الستاموني.

محافظة أسيوط

- تم إحلال وتجديد مسجد البدوي بقرية نزلة البدوي - مركز ديروط؛ ومسجد أولاد أبو طاقية بقرية المندرة بحري - مركز ديروط؛ ومسجد الرحمة بجزيرة أولاد علام شرق - مركز البداري؛ ومسجد السلام - مركز القوصية؛ ومسجد محمد عثمان بقرية سلام - مركز أسيوط.

- تم إنشاء وبناء مسجد الشهيد شاهر عبدالرجال بالطامية البحرية بقرية دير القصير - مركز القوصية؛ ومسجد عباد الرحمن القبلي بقرية بني رافع - مركز منفلوط.

محافظة الشرقية

- تم إحلال وتجديد مسجد الشكر بعزبة السيد حجازي بقرية قرملة - مركز بلبيس؛ ومسجد أبو بكر الصديق 9 سبتمبر - مركز الصالحية الجديدة؛ ومسجد الرحمة بعزبة العرب - مركز الإبراهيمية؛ ومسجد الرحمن بقرية الفواقسة - مركز ههيا؛ ومسجد الرحمن بعزبة القرارمة - مركز منشأة أبو عمر؛ ومسجد الرحمن بعزبة مخالي بقرية قنتير - مركز فاقوس؛ ومسجد الفتح بقرية المناصرة - مركز مشول السوق.

- تم إنشاء وبناء مسجد الفاروق بمنطقة 4 B- مدينة العاشر من رمضان.

محافظة البحيرة

- تم إحلال وتجديد مسجد التوبة بعزبة محمد مبروك بقرية الكنايس - مركز كفر الدوار؛ ومسجد الرحمة بعزبة السرت بقرية بسنتواي - مركز أبو حمص؛ ومسجد التقوى بقرية كوم أشو - مركز كفر الدوار؛ ومسجد التقوى بقرية منشأة رزافة - مركز شبرا خيت؛ ومسجد القومية الكبير بعزبة 1/6 بقرية كوم أشو - مركز كفر الدوار؛ ومسجد الرحمة بقرية العزه شمال التحرير - مركز أبو المطامير.

محافظة المنوفية

- تم إحلال وتجديد مسجد سيدي عبدالله بقرية ميت شهالة - مركز الشهداء؛ ومسجد عاطف السادات بقرية كفر هلال - مركز بركة السبع؛ ومسجد سيدي ناصر بقرية بهواش - مركز منوف.

- تم صيانة وتطوير مسجد العباسي - مركز شبين الكوم؛ ومسجد النجارين بعزبة النجارين - مركز الباجور، ومسجد المتولي - مركز ومدينة منوف.

محافظة كفر الشيخ

- تم إحلال وتجديد المسجد القديم بالندايرة بقرية القومسيون - مركز مطوبس؛ ومسجد عزبة جابر بعزبة جابر - مركز سيدي سالم؛ ومسجد زبيدة القبلية بقرية زبيدة القبلية - مركز سيدي سالم؛ ومسجد القلشاني بقرية كوم دميس - مركز مطوبس؛ ومسجد الرحمن بعزبة داود فتحي بقرية بطيطة - مركز كفر الشيخ؛ ومسجد الحطيني بقرية الحطيني غرب تيره - مركز الحامول؛ والمسجد الكبير بقرية العمار - مركز سيدي سالم.

- تم صيانة وتطوير مسجد الإخلاص بقرية الخاشعة - مركز بلطيم؛ ومسجد فجر الإسلام بقرية شباس عمير - مركز قلين.

محافظة الفيوم

- تم إحلال وتجديد مسجد السلام بقرية نقاليفة - مركز سنورس؛ ومسجد الزراعة - مركز إطسا.

محافظة الجيزة

- تم صيانة وتطوير مسجد الحكومي الغربي - مركز العياط.

محافظة أسوان

- تم صيانة وتطوير مسجد عادل بن رباح بالناصرية الوسطى - مركز أسوان؛ ومسجد الفرقان بنجع الشماخية - مدينة البصيلية - مركز إدفو.

محافظة شمال سيناء

- تم صيانة وتطوير مسجد الهبيدي بقرية الظهير - مركز الشيخ زويد.

وأعلنت الوزارة، وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025 حتى الآن، إلى 643 مسجدًا من بينها 500 مسجد بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و143 مسجدًا صيانًة وتطويرًا.

وأكدت الوزارة، أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 بلغ 14132 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 25 مليارًا و706 ملايين جنيه.