في المهد.. إزالة "هنجر" مخالف على 400 متر بكفر الشيخ (صور)

تمكنت الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة كفر الشيخ، يوم الخميس، من إحباط محاولة بناء مخالف وإزالة "هنجر" حديدي في المهد أثناء أعمال التركيب واللحام على مساحة 400 متر مربع بمنطقة رافد الدولي بجوار مزلقان "أبو تمادة".

وشنت الأجهزة التنفيذية حملة مكبرة بمشاركة حي غرب وحي شرق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات المهندس أحمد عيسى، رئيس المركز والمدينة، بضرورة التصدي الحاسم للبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأكدت الوحدة المحلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف ورفع الإشغالات من الموقع فورًا، وذلك تحت إشراف محمد زكريا، رئيس حي غرب، وبحضور عثمان البغدادي، نائب رئيس الحي لإشغالات شرق، لضمان فرض هيبة الدولة ومنع استغلال العطلات أو الأوقات المتأخرة في البناء المخالف.