"عصرا".. اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بكأس مصر

كتب : هند عواد

02:02 م 05/02/2026
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، في دور الـ16 من كأس مصر.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من كأس مصر، بعد الفوز على بلدية المحلة بهدف نظيف، فيما حسم سيراميكا كليوباترا تأهله بعد الفوز على أبو قير، بثنائية نظيفة.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، في الثانية والنصف عصر يوم الثلاثاء 17 فبراير الحالي، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ويرتبط الزمالك بمواجهة أفريقية قبل يومين فقط من مباراة الكأس، إذ يستضيف كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، يوم الأحد 15 فبراير.

الزمالك الزمالك وسيراميكا كليوباترا موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

