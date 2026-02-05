مباريات الأمس
الزمالك يحدد موعد السفر إلى زامبيا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية

كتب : محمد خيري

03:20 م 05/02/2026

فريق الزمالك

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القاهرة فجر يوم الجمعة، في الثانية صباحًا، متجهة إلى زامبيا، استعدادًا لمواجهة زيسكو الزامبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكلف مجلس إدارة النادي، أحمد خالد حسانين عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأبيض في زامبيا، لضمان سير كافة الأمور التنظيمية والإدارية للفريق.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على زيسكو يوم الأحد 8 فبراير الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرًا على ملعب ليفي مواناواسا، في إطار منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات.

ويتصدر الزمالك ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مباراتين، ويطمح الفريق في تعزيز موقعه على القمة قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

