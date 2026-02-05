مباريات الأمس
"أحد المحبين أخلف وعده".. الزمالك يكشف كواليس مفاجئة بشأن رحيل دونجا

كتب : محمد خيري

02:01 م 05/02/2026 تعديل في 02:14 م
أكد مصدر مسؤول بنادي الزمالك أن انتقال نبيل عماد دونجا من صفوف الفريق إلى نادي النجمة السعودي جاء كخيار اضطراري وأفضل للنادي في الوقت الحالي، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها القلعة البيضاء.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن عرض النادي السعودي للتعاقد مع دونجا وصل إلى الزمالك منذ نحو أسبوع، مشيرًا إلى أن الاتجاه في البداية كان رفض إتمام الصفقة، خاصة بعد تلقي وعد من أحد محبي النادي بسداد جزء من مستحقات اللاعبين عن الموسم الحالي.

وأضاف: "تم الاتفاق على الانتظار حتى يوم الإثنين الماضي لوصول المبلغ من أحد المحبين إلى خزينة النادي، إلا أن ذلك لم يحدث، وهو ما وضع الإدارة أمام موقف صعب".

وأشار المصدر إلى أنه لم يكن أمام النادي مفر من إتمام الصفقة بالشكل الذي يساعد النادي على تقليل الأعباء المالية، مؤكدًا أن عائد بيع دونجا سيسهم في الوفاء بالتزامات مالية تخص أربعة لاعبين أجانب بالفريق، كان من حقهم فسخ تعاقدهم في أي وقت بسبب تأخر مستحقاتهم.

وتابع: "عقد دونجا كان سينتهي بعد موسم ونصف، ومن الطبيعي أن يفكر اللاعب في التجديد عقب نهاية الموسم الحالي، فضلًا عن امتلاكه مستحقات مالية لدى النادي تتجاوز 20 مليون جنيه، وهو ما يطرح تساؤلًا واضحًا: هل كان من الأفضل إتمام الصفقة مع تنازل اللاعب عن مستحقاته، أم الانتظار وتحميل النادي أعباء مالية إضافية؟".

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الكرة لديها ثقة في تجاوز أزمة المستحقات، مشددًا على أن لاعبي الفريق يتحلون بروح المسؤولية والرغبة في دعم ناديهم، وبذل أقصى ما لديهم من أجل تحقيق أهداف الزمالك وطموحاته خلال الموسم الحالي.

دونجا نبيل عماد دونجا الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك

