قبل السفر للجزائر.. ياسر إبراهيم ينتظم في تدريبات الأهلي بعد تعافيه

انتظم ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية التي أُقيمت ظهر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكشف المركز الإعلامي للنادي الأهلي، أن مشاركة ياسر إبراهيم في المران جاءت بعد تعافيه من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية، والتي أبعدته عن المشاركة في مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي، التي أُقيمت مساء الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة النادي الأهلي إلى الجزائر في وقت لاحق اليوم، لخوض مباراة شبيبة القبائل، المقرر إقامتها مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، بعدما تعادل في الجولة الرابعة مع يانج أفريكانز بنتيجة 1-1، في المباراة التي أُقيمت في تنزانيا.