مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

حرس الحدود

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

المقاولون العرب

كأس ملك أسبانيا

ريال بيتيس

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

كأس إيطاليا

أتالانتا

- -
22:00

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

قبل السفر للجزائر.. ياسر إبراهيم ينتظم في تدريبات الأهلي بعد تعافيه

كتب : مصراوي

02:25 م 05/02/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ياسر إبراهيم
  • عرض 8 صورة
    ياسر إبراهيم وحسام عبدالمجيد
  • عرض 8 صورة
    ياسر إبراهيم يغادر مع بعثة الأهلي
  • عرض 8 صورة
    ياسر إبراهيم (2)
  • عرض 8 صورة
    ياسر ابراهيم ١
  • عرض 8 صورة
    ياسر إبراهيم (1)
  • عرض 8 صورة
    مشادة كلامية بين ياسر إبراهيم وحكم مباراة مودرن سبورت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتظم ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية التي أُقيمت ظهر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكشف المركز الإعلامي للنادي الأهلي، أن مشاركة ياسر إبراهيم في المران جاءت بعد تعافيه من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية، والتي أبعدته عن المشاركة في مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي، التي أُقيمت مساء الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة النادي الأهلي إلى الجزائر في وقت لاحق اليوم، لخوض مباراة شبيبة القبائل، المقرر إقامتها مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، بعدما تعادل في الجولة الرابعة مع يانج أفريكانز بنتيجة 1-1، في المباراة التي أُقيمت في تنزانيا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ياسر إبراهيم الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي فريق الأهلي مران الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا يفعل تناول الكركم بالجسم؟.. 10 فوائد لا تعرفها
نصائح طبية

ماذا يفعل تناول الكركم بالجسم؟.. 10 فوائد لا تعرفها
يحتوي على مضاد أكسدة قوي.. عصير يخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ
نصائح طبية

يحتوي على مضاد أكسدة قوي.. عصير يخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ
أول صور للسوق الحضاري الجاري تجهيزه بديلاً لشارع العريش
أخبار مصر

أول صور للسوق الحضاري الجاري تجهيزه بديلاً لشارع العريش
أمينة الفتوى: المرأة المستحاضة تصوم وتصلي- فيديو
أخبار

أمينة الفتوى: المرأة المستحاضة تصوم وتصلي- فيديو
للدفاع عن إيران.. الحوثيون يجهزون أسلحتهم لحرب محتملة مع إسرائيل وأمريكا
شئون عربية و دولية

للدفاع عن إيران.. الحوثيون يجهزون أسلحتهم لحرب محتملة مع إسرائيل وأمريكا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الخميس
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت