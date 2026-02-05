بعد تحديد مباراة الكأس.. كاف يصدم الزمالك بموعد مواجهة كايزر تشيفز

قبل السفر للجزائر.. ياسر إبراهيم ينتظم في تدريبات الأهلي بعد تعافيه

تلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بشأن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقرر كاف إقامة المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً يوم السبت الموافق 14 فبراير الجاري.

ويأتي ذلك في ظل ازدحام جدول مباريات الزمالك خلال الفترة المقبلة، حيث يحل الفريق الأبيض ضيفًا على زيسكو الزامبي في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير، على ملعب ليفي مواناواسا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة القارية.

وفي سياق متصل، الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق إقامة مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، يوم 17 فبراير الجاري، علمًا بأن الزمالك سيواجه سموحة يوم 12 فبراير ضمن مباريات الدوري الممتاز.